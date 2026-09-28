Wybory prezydenckie w Krakowie. PKW podała oficjalne wyniki!

W niedzielę 27 września w Krakowie zostały przeprowadzone przedterminowe wybory prezydenta miasta. Kilka miesięcy wcześniej na mocy referendum z tej funkcji został odwołany Aleksander Miszalski.

Wybory prezydenta Krakowa. PKW podała oficjalne wyniki głosowania

Lokale wyborcze były otwarte od godz. 7 do 21. Na karcie do głosowania umieszczono nazwiska ośmiorga kandydatów, które zostały wpisane w kolejności alfabetycznej. Aby głos był uznany za ważny, należało postawić znak „X” przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata. Warto przypomnieć, że głosy oddane na Jana Hoffmana były uznawane za nieważne, ponieważ kandydat – na kilka dni przed wyborami – wycofał się z rywalizacji. Swoje poparcie symbolicznie przekazał Łukaszowi Gibale.

W poniedziałek nad ranem Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki głosowania. Wynika z nich, że w drugiej turze wyborów zmierzą się: Łukasz Gibała (93042 głosy) i Monika Piątkowska (76514 głosów).

Gibała kontra Piątkowska. Będzie druga tura wyborów w Krakowie

Szczegółowe wyniki głosowania w wyborach na prezydenta Krakowa przedstawiają się w następujący sposób:

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla mieszkańców) – 36,38 proc.

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami) – 29,91 proc.

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 17,50 proc.

Aleksandra Owca (KW Razem) – 6,91 proc.

Daria Gosek-Popiołek (KW NL) – 4,81 proc.

Michał Klimek (KW Konfederacja korony Polskiej) – 4,11 proc.

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska) – 0,37 proc.

Jan Hoffman (KWW Jana Hoffmana – ReferendumKRK) – 0,0 proc.

PKW poinformowała także, że frekwencja wyniosła 43,50 proc. Oddano 255785 ważnych głosów. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się 11 października.

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