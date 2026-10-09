Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Jeden kandydat na prowadzeniu, ale uwagę zwraca coś jeszcze

Przypomnijmy, 11 października odbędzie się druga tura przyspieszonych wyborów prezydenckich w Krakowie. Zmierzą się w niej kandydatka wspierana przez KO i PSL Monika Piątkowska i miejski radny oraz kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała. Przed głosowaniem nie zaplanowano dodatkowej debaty polityków.

Wybory na prezydenta Krakowa. Sondaż ujawnił, kto ma przewagę

Ogólnopolska Grupa Badawcza przeprowadziła sondaż na zlecenie serwisu LoveKraków.pl. Zapytano w nim respondentów, na kogo zamierzają oddać swój głos w najbliższych wyborach. Łukasza Gibałę wskazało 59,96 proc. badanych, z kolei Monikę Piątkowską 40,04 proc. osób. Różnica między kandydatami wynosi zatem niespełna 20 pkt proc.

Radnego Krakowa wskazało 45,76 proc. kobiet oraz 56,99 proc. mężczyzn. Kandydatkę wspieraną przez KO wskazało natomiast kolejno 38,04 proc. uczestniczek badania oraz 28,65 proc. respondentów. Gibała uzyskał też największe poparcie wśród osób w wieku 30 – 39 lat. Natomiast Piątkowską wskazało najwięcej badanych w wieku powyżej 70 lat (44,40 proc.).

Kogo wybrali poszczególni wyborcy?

Badanie ujawniło również, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości chcą w większości poprzeć Gibałę (87,01 proc. głosów), a osoby popierające Koalicję Obywatelską skłaniają się ku Piątkowskiej (71 proc.). Do ciekawego rozłożenia głosów doszło wśród wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, które poparło kandydatkę komitetu Ponad Podziałami. 49,99 proc. wyborców chce zagłosować na Gibałę, a 50,01 proc. na Piątkowską.

Sondaż wykazał także, osoby, które w pierwszej turze głosowały na kandydatów PiS-u, Razem, Konfederacji Korony Polskiej oraz Socjaldemokracji Polskiej zadeklarowały, że w drugiej turze oddadzą głos na Gibałę. Natomiast na Piątkowską mają głosować ci, którzy wcześniej skłaniali się ku kandydatce Nowej Lewicy.

Badanie przeprowadzono w dniach od 7 do 8 października wśród mieszkańców Krakowa. Wzięło w nim udział 500 osób. Do przeprowadzenia sondażu wykorzystano metodę CATI.

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