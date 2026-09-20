Gibała przejmie wyborców PiS i Konfederacji? Ekspert mówi o „ciekawym zjawisku” w Krakowie. Sondaż dla „Wprost”

Przypomnijmy, w niedzielę 27 września od godziny 7:00 do 21:00 odbędą się przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie. Weźmie w nich udział ośmioro kandydatów. Będą to: Michał Drewnicki (Prawo i Sprawiedliwość), Łukasz Gibała (radny, przewodniczący stowarzyszenia „Kraków dla Mieszkańców”), Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwoławczego), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

Wybory prezydenckie w Krakowie. Sondaż ujawnił faworytów

W sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy respondentów, kto ich zdaniem powinien wygrać najbliższe wybory prezydenckie w Krakowie. 16,4 proc. badanych wskazało Monikę Piątkowską. Nieco mniej głosów, bo 13,2 proc. uzyskał Łukasz Gibała. Trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki – wybrało go 10,4 proc. respondentów.

Jan Hoffman otrzymał natomiast 5,8 proc. głosów. Michała Klimka wybrało 5,4 proc. osób, a Darię Gosek-Popiołek 4,9 proc. badanych. Aleksandrę Owcę wskazało 3,8 proc. osób, a Sławomira Pietrzyka 1,7 proc. osób.

Z kolei 4,3 proc. respondentów uznało, że nikt z powyższych nie powinien zostać nowym włodarzem miasta. 34,2 proc. przyznało, że nie ma zdania w tej kwestii.