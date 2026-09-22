„Politico” z listą kluczowych europosłów. Wśród 17 znalazł się jeden Polak

We wtorek 22 września prestiżowy portal „Politico” po raz kolejny przypomniał, że „nie wszyscy eurodeputowani są równi”. Po stwierdzeniu, że tylko niektórzy z nich mają realny wpływ na przyszłe wydarzenia, przedstawił kluczową siedemnastkę.

Adam Bielan w gronie 17 kluczowych europarlamentarzystów

Eurodeputowani podzieleni zostali na grupy w zależności od ich wpływów oraz sposobu działania. Adam Bielan trafił do grona polityków, którzy działają w cieniu, za kulisami. Dostrzeżono jego związki z amerykańskim ruchem MAGA, czyli zwolennikami Donalda Trumpa („Make America Great Again”).

„W połowie września 2026 roku Bielan został wybrany na przewodniczącego prawicowej Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, podtrzymując bezpośrednie połączenie z liderem swojej partii Jarosławem Kaczyńskim” – czytamy.

„Kiedy związki między premier Włoch Giorgią Meloni i administracją Trumpa się ochłodziły, Bielan wyłania się jako kluczowy pomost do Waszyngtonu, a EKR jest oficjalną siostrą Partii Republikańskiej w Europie” – pisze „Politico”.

„Bielan prowadził posłannictwa EKR na spotkania wysokich urzędników i polityków amerykańskich, podtrzymując silną więź między Stanami Zjednoczonymi i Polską” – argumentowano dalej.

Bielan szefem EKR

Adam Bielan na stanowisku szefa EKR zastąpił Mateusza Morawieckiego. Frakcja przy okazji ogłoszenia decyzji w mediach społecznościowych podkreśliła, że Polak „jako wieloletni członek europejskiego ruchu konserwatywnego przejmuje stery w okresie znaczących zmian politycznych w całej Europie”.

„Jego kadencja będzie skupiać się na wzmacnianiu współpracy między partiami konserwatywnymi, poszerzaniu rodziny politycznej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz promowaniu alternatywy politycznej opartej na suwerenności narodowej, bezpieczeństwie, konkurencyjności gospodarczej i poszanowaniu tożsamości Europy” – zapowiadano.

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