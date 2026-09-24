Konstytucjonalista reaguje na ruch Święczkowskiego. „Rodzi najgorsze skojarzenia”

„Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, działając na wniosek jednego z sędziów, wszczął dzisiaj postępowanie mogące się zakończyć zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry” – czytamy w komunikacie, który został opublikowany na stronie TK.

Święczkowski wszczął postępowanie. Nowy komunikat TK

Jak podano, postępowanie ma na celu wyjaśnienie okoliczności wskazanych we wniosku m.in. „złożenia przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników TK oraz niewykonywania obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK”.

Ocena zasadności przedstawionych okoliczności i ewentualnych zarzutów ma zostać dokonana w toku postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego, a następnie przez sąd dyscyplinarny. Zaznaczono także, że postępowanie może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego w postaci złożenia ww. sędziów TK z urzędu.

Konstytucjonalista reaguje na ruch Święczkowskiego. „Komunikat przedwczesny”

O komentarz w sprawie został poproszony dr Kamil Stępniak. — Samo uruchomienie czynności wyjaśniających jest prawnie dopuszczalne, ale komunikat TK jest przedwczesny i eufemistycznie mówiąc nieprecyzyjny. To nie prezes Trybunału, lecz wylosowany rzecznik dyscyplinarny ocenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia właściwego postępowania dyscyplinarnego i przedstawienia zarzutów — tłumaczy konstytucjonalista w rozmowie z „Faktem”.

– Osobiście ze szczególną ostrożnością oceniłbym zarzut fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Przestępstwo to można popełnić wyłącznie z winy umyślnej z zamiarem bezpośrednim. Czyli sprawca musi mieć pełną świadomość swojego działania. Przekonanie o tym, że zawiadomienie o przestępstwie było prawdziwe, nie pozwala na ukaranie osoby, która takiego zgłoszenia dokonała. Wątpliwości są także co do orzekania w kwestionowanym składzie — wyjaśnia dr Stępniak.

Jak dodaje ekspert, „interpretowanie w ten sposób przepisów dotyczących odpowiedzialności sędziów rodzi najgorsze skojarzenia”. – Natomiast już na tym etapie wspominanie o możliwym usunięciu sędziów z urzędu jest zdecydowanie przedwczesne i powinno zostać odebrane jako forma nacisku na niezawisłych sędziów — ocenia dr Stępniak.

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