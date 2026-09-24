Święczkowski zostanie zatrzymany? Były RPO wskazuje ważny szczegół

W Trybunale Konstytucyjnym od miesięcy trwa spór dotyczący statusu części sędziów wybranych przez Sejm. Bogdan Święczkowski nie chce dopuścić czterech z nich do orzekania.

„Wariant siłowy” w TK?

W efekcie pojawiło się mnóstwo scenariuszy dotyczących przyszłości Trybunału. Jednym z nich ma być tzw. „siłowe przejęcie władzy” w TK z udziałem policji.

W takim wariancie czterech sędziów miałoby wejść do budynku w asyście funkcjonariuszy, a następnie pod nadzorem policji zostałoby zwołane Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału. Jednocześnie Bogdan Święczkowski miałby zostać zatrzymany na 48 godzin.

– Prezes TK nie dopuszcza prawidłowo wybranych sędziów do pełnienia swojego urzędu. Ergo, popełnia przestępstwo przekroczenia uprawnień. Państwo powinno działać na gorącym uczynku i wtedy immunitet nie obowiązuje. Jeżeli jest prowadzone postępowanie dotyczące niedopuszczenia sędziów do orzekania, to prokurator może kazać zatrzymać prezesa TK. Niech państwo działa – apelował Ryszard Kalisz na antenie TVN24.

Święczkowski zostanie zatrzymany? Były RPO reaguje

Inaczej do pomysłu wykorzystania policji w Trybunale podchodzi prof. Marcin Wiącek. – Nie wyobrażam sobie tego, jak miałoby wyglądać i czemu miałoby służyć "siłowe przejęcie". Problemem jest to, że czterech sędziów nie może orzekać w Trybunale, nie są im przydzielane sprawy i władze TK nie uznają ich statusu. To nie są kwestie, które można rozwiązać siłowo. Przecież przymusem fizycznym policjant nie przydzieli sędziemu sprawy, nie skompletuje składu, nie przeprowadzi rozprawy – ocenił były RPO w rozmowie z „Business Insider”.

Ekspert odniósł się również do argumentu, że głównym celem takiej operacji mogłoby być zwołanie Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK. W jego ocenie można rozważać scenariusz, w którym podczas takiego posiedzenia pojawiłaby się próba uchylenia immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu — pod warunkiem, że wcześniej wpłynąłby wniosek prokuratora generalnego.

Jaka przyszłość może czekać prezesa TK?

Były RPO tłumaczył, że samo uchylenie immunitetu prezesa TK nie oznaczałoby automatycznego pozbawienia go funkcji.

– Sędzia czy prezes bez immunitetu, nawet aresztowany, to w dalszym ciągu sędzia i prezes. Złożenie z urzędu następuje dopiero w chwili prawomocnego skazania. W przypadku sędziów w sądach uchylenie immunitetu może powodować zawieszenie w czynnościach urzędowych – podkreślił Marcin Wiącek.

– Sędzia nie może wówczas orzekać, a także pełnić funkcji administracyjnych, np. prezesa, mimo że formalnie prezesem pozostaje. Nie jest jednak oczywiste, czy te przepisy o sądach powszechnych stosuje się do postępowania immunitetowego w TK – dodał.

Były RPO wskazał również na różnicę między postępowaniem immunitetowym a dyscyplinarnym. W tym drugim przypadku przepisy dotyczące TK odsyłają do prawa o sądach powszechnych.

– Ono mówi, że na czas postępowania dyscyplinarnego można zawiesić sędziego TK w urzędowaniu. Tyle że wszczęcie postępowania dyscyplinarnego nie należy do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego, lecz odbywa się w innym trybie. Dodam, że w sytuacji zawieszenia w urzędowaniu prezesa TK będzie go zastępować wiceprezes – podkreślił ekspert.

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