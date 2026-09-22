Sprawa Święczkowskiego nabiera tempa. „Państwo powinno wykazać się sprawczością”

Ryszard Kalisz uważa, że działania prezesa TK mogą oznaczać przekroczenie uprawnień. – Bogdan Święczkowski nie dopuszcza prawidłowo wybranych sędziów do pełnienia swojego urzędu. Ergo, popełnia przestępstwo przekroczenia uprawnień. Dwa, w stosunku do funkcjonariuszy państwa uniemożliwia im wypełnianie swoich obowiązków – tłumaczył na antenie TVN24.

W opinii mecenasa „w przypadku stwierdzenia przestępstwa popełnianego na gorącym uczynku możliwe byłoby zatrzymanie prezesa TK”. – Państwo powinno działać na gorącym uczynku i wtedy immunitet nie obowiązuje. Jeżeli jest prowadzone postępowanie dotyczące niedopuszczenia sędziów do orzekania, to prokurator może kazać zatrzymać prezesa TK. Niech państwo działa – apelował adwokat.

Żurek o przyszłości prezesa TK

O możliwość interwencji policji w Trybunale Konstytucyjnym został zapytany również Waldemar Żurek. Pytanie dotyczyło tego, czy funkcjonariusze powinni wejść do TK i wyprowadzić Bogdana Święczkowskiego.— Jeżeli będzie łamał prawo, tak — odparł minister sprawiedliwości.

— Policja reaguje zawsze tam, gdzie jest naruszane prawo. Państwo musi reagować tam, gdzie jest łamane prawo. Mamy zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które mówi, że rząd musi zrobić wszystko, żeby legalnie wybranych sędziów dopuścić do orzekania — dodał.

Święczkowski zostanie zatrzymany? Rzecznik KRS reaguje

Do sytuacji wokół TK odniósł się także sędzia Jarosław Łuczaj. W rozmowie z „Faktem” rzecznik KRS podkreślał, że obecny spór uniemożliwia Trybunałowi pełne wykonywanie jego konstytucyjnych zadań.

– Uważam, że państwo powinno wykazać się sprawczością. Mamy sędziów, którzy kilka miesięcy temu zostali prawidłowo wybrani, a nie mogą orzekać. W związku z tym Trybunał nie może pełnić swojej konstytucyjnej roli. Trzeba zrobić wszystko, żeby tę sytuację zmienić. A w jaki sposób? To już rola organów państwa, przede wszystkim władzy wykonawczej — stwierdził sędzia.

Rzecznik KRS zwrócił uwagę na fakt, że ewentualne zatrzymanie prezesa TK nie jest prostą procedurą. — Bez uchylenia immunitetu takie kwestie w ogóle nie wchodzą w rachubę. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo rolą KRS jest stanie na straży sądów i niezawisłości sędziów. Natomiast możemy mówić o różnych scenariuszach. Czym innym jest zatrzymanie na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, czym innym są działania związane z uchylaniem immunitetu. Możliwych jest tutaj wiele scenariuszy — wyliczał Jarosław Łuczaj.

Policja wejdzie do TK? Prof. Zoll wskazuje problem

Prof. Andrzej Zoll wskazał, że samo zatrzymanie osoby podejrzewanej o łamanie prawa jest możliwe, ale w przypadku Bogdana Święczkowskiego pojawia się przeszkoda.

– Oczywiście możliwe jest ze strony prokuratury czy policji zatrzymanie osoby łamiącej prawo w czasie łamania prawa. Ten element jest spełniony, jeżeli chodzi o pana Święczkowskiego. Ale tu pojawia się problem. Organy broniące porządku prawnego mogą taką osobę zatrzymać, ale muszą natychmiast uzyskać zgodę prezesa Trybunału Konstytucyjnego – powiedział „Faktowi” były prezes TK.

– Jeżeli więc chodzi o zatrzymanie Bogdana Święczkowskiego, to zachodzi formalny problem: zatrzymają go, ale muszą go natychmiast zwolnić. Nie dostaną zgody prezesa, bo on sam jest prezesem – wyjaśnił.

Sam zainteresowany w poniedziałek 21 września wyszedł do protestujących przed TK. – Niestety myślę, że ten tydzień będzie znaczący, ale nic więcej nie mogę powiedzieć. Nie chodzi mi o mnie, ja się o siebie nie obawiam. Natomiast zobaczymy, co będzie się dalej działo. Musimy pamiętać, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy są skłonni zrobić wszystko. Myślę, że w kolejnych dniach czegoś dowiemy więcej – stwierdził.

Sondaż. Polacy ocenili prezesa TK

Tymczasem z najnowszego sondażu SW Research na zlecenie Onetu wynika, że ponad jedna trzecia Polaków ocenia negatywnie działalność prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Takiego zdania jest 37,4 proc. respondentów. Dobrze ocenia ją tylko 13,5 proc. badanych. Zdania w tej kwestii nie ma aż 49,1 proc. ankietowanych. Z polityki prowadzonej przez Bogdana Święczkowskiego niezadowolonych jest 32,4 proc. kobiet oraz 42,7 proc. mężczyzn. Najgorzej działalność Bogdana Święczkowskiego oceniają osoby w wieku 50 lat i więcej. W tej grupie odpowiedź "źle" wybrało 49 proc. ankietowanych.

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