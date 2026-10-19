W TK już widać „efekt Berka”? Bodnar: „Nawrocki dopuścił się uzurpacji władzy”

Nie milkną echa zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Maciej Berek dopytywany, czy ma plan, jak wyjść z obecnego impasu odpowiedział twierdząco, jednak nie chciał zdradzić żadnych szczegółów.

– Według procedury kierujący pracami TK powinien zwołać zgromadzenie ogólne wszystkich sędziów i domknąć sprawy budżetowe. Minister finansów nie otrzymał pełnej dokumentacji, co grozi zamrożeniem finansowania TK w przyszłym roku – przypomniał nowy sędzia TK w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Maciej Berek ma nowy plan dla TK?

W opinii Adama Bodnara „na sytuację w TK nie można patrzeć tylko i wyłącznie z punktu widzenia jednego dnia”. – Jeżeli spojrzymy na różne wcześniejsze doświadczenia dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, czy obsady prezesów sądów, to zazwyczaj to były dłuższe, czasami nawet kilkumiesięczne procesy, które jednak na koniec doprowadzały do zmiany – tłumaczył były minister sprawiedliwości.

Dopytywany, czy widzi już „efekt Macieja Berka w TK”, Adam Bodnar odparł, że „nowy sędzia ma dobrze przemyślane, co chce zrobić i w jaki sposób” i uważa, że „te kości zostały rzucone”.

W rozmowie z TVP Info były szef resortu sprawiedliwości zwrócił uwagę na konieczność zwołania zgromadzenia ogólnego sędziów TK. Przypomniał, że już wcześniej pojawił się wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, ale do tej pory sprawa nie znalazła swojego finału.

– Najważniejsze jest doprowadzenie do zwołania zgromadzenia ogólnego. Rok temu został złożony wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, w sprawie Pegasusa i ten wniosek nie został rozpoznany. Okazało się, że większość sędziów nie zapoznała się z materiałami niejawnymi w sprawie – mówił polityk.

– To może być też sprawa zgłoszona przez Macieja Berka odnośnie naruszenia nietykalności cielesnej, ale też sędzia Sławomir Patyra złożył zawiadomienie, że prezes TK manipuluje składem sędziów. Zobaczymy, z czym wyjdzie prokuratura – podkreślił senator.

Rozłam wśród sędziów PiS w TK?

Adam Bodnar zaznaczył, że zwołanie zgromadzenia nie jest prostą sprawą, ale liczy na to, że uda się zebrać wymaganą liczbę sędziów. – Myślę, że jest szansa, że ta ósemka sędziów to zrobi i uda się podjąć odpowiednie decyzje procesowe – podkreślił.

Senator na antenie TVP Info odniósł się również do wydarzeń w TK z udziałem Bogdana Święczkowskiego. – Obserwuję, co się w TK dzieje, widać na zdjęciu, że prezes bronił wejścia do TK sam. Obecność polityków w TK jest swoją kompromitacją. Liczę jednak, że pojawi się u sędziów myśl: nie chcemy w tym z Bogdanem Święczkowskim uczestniczyć – stwierdził.

Bodnar uderza w Nawrockiego. Mocne słowa ws. TK

Adam Bodnar został także zapytany o rolę Karola Nawrockiego ws. TK. – Prezydent powinien przede wszystkim dbać o to, żeby konstytucja była szanowana, bo jest jej strażnikiem. Jeżeli ośmioro sędziów jest wybranych zgodnie z konstytucją, to wszyscy powinni być zaprzysiężeni. Prezydent sam dopuścił się uzurpacji władzy, poprzez odmawianie zaprzysiężenia. Sam stał się, można powiedzieć, czynnym aktorem i wszedł w rolę, której konstytucja dla niego nie przewiduje – tłumaczył prawnik.

Zdaniem byłego ministra Karol Nawrocki angażując się w spór wokół TK, staje po jednej ze stron konfliktu politycznego. – Podejmując te takie działania, moim zdaniem dość rozpaczliwe, czyli jadąc do Trybunału w nietypowych okolicznościach, wchodzi w bardzo ścisłą rolę polityczną i broni dotychczasowych swoich decyzji. Natomiast myślę, że trzeba być konsekwentnym i robić swoje i żądać dopuszczenia do orzekania – zakończył.

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