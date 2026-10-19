Czarzasty: Nie mamy planu ws. TK, bo decydują sędziowie. Tym różnimy się od ekipy PiS

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w poniedziałek 19 października gościł w programie „Graffiti” w Polsat News. Usłyszał tam pytanie o zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczanie sędziego Macieja Berka do orzekania.

Czarzasty o TK: Tym się różnimy od PiS

– Wydaje mi się, że właśnie tym różnimy się od ekipy PiS-u i tych wszystkich Suskich, Mateckich, Goska, że my nie mamy planu w tej sprawie. W sprawie Trybunału Konstytucyjnego powinni zarządzać i powinni podejmować i podejmują decyzje sędziowie, którzy zostali przez nas wybrani, przez Sejm. Wszyscy, cała 15 – podkreślał polityk.

– Oni mają kompetencje w tej sprawie. Rola Sejmu kończy się w momencie, kiedy ktoś jest wybrany i w momencie kiedy marszałek Sejmu (…) daje akt nominacji – dodawał Czarzasty.

Czarzasty: Sprawę wyboru pana Berka traktuję za zamkniętą

– Sprawę wyboru pana Berka traktuję za zamkniętą i mówię to jednoznacznie: zakończyłem rozmowę w tej sprawie. Pan Berek został oceniony przez komisję, pan Berek został wybrany przez Sejm. Wszelkie matactwa i szukanie dziury w całym służy Kancelarii Prezydenta, a Kancelaria Prezydenta to, o czym marzy, to to, żeby Trybunał Konstytucyjny wobec niej był nadal dyspozycyjny. Skończyły się te czasy – deklarował.

– Polityka w tej chwili będzie prosta i skuteczna. Ludzie od nas tego wymagają. Nie po to 11 milionów na nas głosowało, żebyśmy się certolili z jedną albo z drugą sprawą. Pan Berek jest wybrany i koniec w tej sprawie – powtarzał szef Nowej Lewicy.

Czarzasty odniósł się też do powtarzanego przez PiS zarzutu o niespełnieniu wymogów formalnych przez sędziego Berka. – Powiem panu szczerze, bez arogancji i z uśmiechem: w ogóle mnie to nic nie interesuje. Nie interesują mnie również opinie pana Boguckiego z Kancelarii Prezydenta, bo się zastanawiam, czy już był przesłuchiwany przez prokuraturę, czy dopiero będzie przesłuchiwany przez prokuraturę za swoją rolę w tworzeniu ustawy Zondacrypto – mówił.

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