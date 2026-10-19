Komendant Główny Policji o sytuacji przed Trybunałem Konstytucyjnym. „Nie ma mojej zgody”

Komendant Główny Policji zamieścił list do policjantów w związku z ostatnimi wydarzeniami sprzed Trybunału Konstytucyjnego. Gen. insp. Marek Boroń wyjaśnił, że powodem jest „fala nienawiści, jaka wylała się w internecie na funkcjonariuszy, a zwłaszcza na policjantkę, która stała się obiektem niewybrednych obelg i publicznego poniżania”. Szef KGP wyraził solidarność z funkcjonariuszami i zapewnił, że „nie pozostaje obojętny na próby podważania ich godności, czy dobrego imienia”.

Gen. Marek Boroń wysłał list do policjantów. Chodzi o zajścia przed TK

Gen. Boroń zauważył, że praca policjantów czasem „spotyka się z niezrozumieniem, agresją czy niesprawiedliwą oceną”. „Krytyka działań Policji jest elementem demokratycznego społeczeństwa. Nie może jednak stawać się przyzwoleniem na znieważanie, poniżanie czy rozpowszechnianie treści, które naruszają prawa funkcjonariuszy. Nie ma mojej zgody na oczernianie policjantów, którzy rzetelnie i z zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki” – brzmi fragment listu.

Komendant Główny Policji przekonywał, że „nie ma również zgody na to, by internetowa nienawiść była traktowana jako coś zwyczajnego, nieuniknionego czy pozbawionego konsekwencji”. Gen. Boroń „polecił policyjnym prawnikom udzielanie wsparcia funkcjonariuszom, którzy zdecydują się dochodzić ochrony swoich praw, w tym w ramach prywatnych aktów oskarżenia oraz wystąpi do prokuratury o podjęcie czynności i stanowczą reakcję w sprawach, gdzie naruszone zostały prawa funkcjonariuszy”.

Szef KGP o sytuacji przed Trybunałem Konstytucyjnym. „Chodzi o jasną granicę”

Szef KGP tłumaczył, że „chodzi o jasną granicę między krytyką a bezprawnym atakiem na człowieka i funkcjonariusza publicznego”. Gen. Boroń zwrócił uwagę, że „anonimowość i pozorna bezkarność w sieci często ośmielają do przekraczania granic”. Komendant Główny Policji zapewniał funkcjonariuszy, że „mundur nie oznacza zgody na poniżanie, zastraszanie czy bezkarne naruszanie ich praw”.

„Chcę także wszystkim jasno powiedzieć, że policjantki i policjanci będą reagować na naruszenia prawa i wykonywać swoje obowiązki zawsze wtedy, gdy wymagają tego okoliczności i przepisy. Nie zmieni tego presja, agresja, groźby ani nawoływanie do zaniechania czynności służbowych. Nikt nie może oczekiwać, że Policja odstąpi od działania tylko dlatego, że jej interwencja nie odpowiada czyimś oczekiwaniom” – podsumował gen. Boroń.

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