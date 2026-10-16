Policja komentuje atak na funkcjonariuszkę. „Nie wolno przedstawiać napastnika jako ofiary”

Przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie doszło do gwałtownych wydarzeń, podczas których ucierpieć miała policjantka i jeden z protestujących spod Trybunału Konstytucyjnego. W reakcji na publiczne oskarżenia, policja odpowiedziała oświadczeniem.

Kaczyński oskarżał policję. Jest oświadczenie KSP

„Siłowy atak na biuro Społecznego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Borowskiego, człowieka niezwykle zasłużonego! Powybijane szyby, poturbowani współpracownicy. Metodami działania tej władzy są przemoc i agresja. Odebrało im rozum! Robią to po to, aby nas przestraszyć!” – grzmiał Jarosław Kaczyński.

Znacznie dokładniej wydarzenie to postanowiła opisać Komenda Stołeczna Policji. „Policjanci zabezpieczający zgromadzenie w alei Szucha i dbający o bezpieczeństwo jego uczestników, zauważyli w pobliżu mężczyznę, którego nienaturalne zachowanie i nerwowość zwróciła ich uwagę. Mężczyzna ten w pewnym momencie zaczął oddalać się w kierunku ulicy Marszałkowskiej” – czytamy.

„Funkcjonariusze podjęli interwencję w celu ustalenia jego tożsamości. Na widok zbliżających się mundurowych mężczyzna rzucił się do ucieczki, wbiegając do jednego z budynków przy ulicy Marszałkowskiej w pobliżu Alei Szucha i Placu Unii Lubelskiej” – kontynuowano opis wydarzeń.

Ranna policjantka. KSP publikuje opis wydarzeń

Jak podkreślono w komunikacie, w środku mężczyzna miał zachować się agresywnie. „Zaatakował policjantkę, naruszając nietykalność funkcjonariuszki i doprowadzając u niej do urazu głowy. Ranna policjantka została przewieziona do szpitala, gdzie udzielana jest jej niezbędna pomoc medyczna” – ujawniono.

„Policjanci obezwładnili i zatrzymali mężczyznę. Podczas kontroli ujawnili nóż ukryty pod kurtką. Te okoliczności mają zasadnicze znaczenie dla rzetelnej oceny zdarzenia. Nie można pomijać faktu, że to w stosunku do funkcjonariuszy skierowana była agresja mężczyzny. Nie wolno przedstawiać napastnika jako ofiary” – podkreślano w oświadczeniu.

„Nie ma naszej zgody na rozpowszechnianie przekazu, który bez rzetelnego ustalenia przebiegu zdarzenia przypisuje winę za skutki zajścia policjantom. Publiczne oceny powinny uwzględniać fakty, a nie opierać się na dezinformacji, bo tak należy nazwać wiele rozpowszechnianych w tej sprawie wiadomości” – przekazali przedstawiciele policji.

W komunikacie przypomniano, że funkcjonariusze mają prawo i obowiązek reagować na sytuacje, które wymagają sprawdzenia tożsamości osób oraz podejmować działania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa innych osób oraz samych policjantów.

„Rzetelność wymaga przedstawiania faktów. Odpowiedzialności za agresję wobec funkcjonariuszy nie można przenosić na policjantów, którzy podejmując uzasadnioną interwencję sami stają się celem ataku” – czytamy w podsumowaniu.

Policja nie przekonała Kalety. Poseł domaga się dowodów

Oświadczenie nie przekonało jednak zaangażowanych w protest przed TK polityków PiS. Sebastian Kaleta domagał się opublikowania nagrania z kamery nasobnej policjantów. „To rozjaśni wątpliwości i pozwoli podnieść zaufanie do Waszych działań, a to bardzo pożądane w czasie gdy spór jest tak gorący. Zatem, śmiało, czekamy na nagranie!” – wzywał na X poseł.

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