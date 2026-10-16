TV Republika odpowie za obrażanie policjantów. Wulgarna odpowiedź Sakiewicza

Szef MSWiA Marcin Kierwiński skomentował zamieszanie w biurze Adama Borowskiego oraz sposób, w jaki wydarzenia te relacjonowała Telewizja Republika. Minister poinformował o zatrzymaniu mężczyzny, który w trakcie zdarzenia zaatakował nożem policjantkę.

TV Republika obrażała policjantów. Kierwiński zapowiada reakcję

Politykowi nie spodobał się m.in. pasek, podsumowujący relację z interwencji. „To nie policja, to patologia” – ogłaszała TV Republika. Zwrócono też uwagę na transmitowane wulgarne uwagi uczestników zamieszania. Jeden z nich nazwał funkcjonariuszy „wytresowanymi psami”.

„TV Republika wulgarnie obraża polskich policjantów. Nie zostawimy tego prymitywnego chamstwa bez odpowiedzi. Każdy, kto atakuje polski mundur będzie ponosił tego konsekwencje. Policjanci to ludzie honoru. A to pojęcie jest biegunowo odległe od ekipy Sakiewicza” – pisał w piątek 16 października Kierwiński.

Rzeczniczka MSWiA: Policjantów nazwano „adolfiarzami”

Więcej na ten temat pisała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Z jej relacji wynika, że Republika nazywała też policjantów „katami w niebieskich mundurach” i „adolfiarzami”.

„To nie jest krytyka. To celowe, obrzydliwe odczłowieczanie ludzi, którzy codziennie ryzykują zdrowie i życie, żeby chronić obywateli. Polscy policjanci nie są katami. Nie są nazistami. Są funkcjonariuszami państwa prawa, którzy egzekwują prawo, także wtedy, gdy komuś to nie pasuje” – podkreślała.

„Media, które porównują polski mundur do zbrodniarzy, tracą prawo do mówienia o wolności słowa i nie są jej domem. To jest mowa nienawiści wymierzona w tych, którzy stoją na straży bezpieczeństwa! Każdy, kto atakuje polski mundur w taki sposób, musi liczyć się z konsekwencjami. Bronimy funkcjonariuszy. I będziemy ich bronić” – zapowiadała Gałecka.

Sakiewicz ostro skomentował wiadomość Kierwińskiego

Do wpisu Kierwińskiego odniósł się już prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz. „Pijane, bełkoczące na uroczystościach państwowych bydlę nie będzie uczyć mnie o honorze…” – rzucił na X.

Dziennikarze Republiki w swojej narracji z interwencji w biurze Borowskiego skupiali się na rzekomym ataku jego współpracownika, który miał stracić przytomność. Głos w sprawie zabrał też prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„Siłowy atak na biuro Społecznego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Borowskiego, człowieka niezwykle zasłużonego! Powybijane szyby, poturbowani współpracownicy. Metodami działania tej władzy są przemoc i agresja. Odebrało im rozum!” – pisał polityk.

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