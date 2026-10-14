Wrze po ślubowaniu Macieja Berka. Przepychanki z policją przed siedzibą TK

W środę 14 października – dzień po opublikowaniu opinii Komisji Weneckiej ws. uprawnień Karola Nawrockiego i kwestii ślubowań sędziów Trybunału Konstytucyjnego – Maciej Berek złożył przysięgę w obecności Włodzimierza Czarzastego w Sejmie. Były minister ds. wdrażania polityki rządu został wybrany na sędziego TK przez Sejm na początku września.

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wrze po ślubowaniu Macieja Berka

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zebrali się protestujący, którzy wrażają sprzeciw wobec zaprzysiężenia Macieja Berka, które odbyło się bez obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Demonstranci wznoszą okrzyki: „tu jest Polska”, „precz z komuną” i „zamach stanu”. Protestujący śpiewają pieśni patriotyczne oraz zarzucają rządzącym łamanie praworządności. Jak podaje Polsat News, przed siedzibą TK doszło do przepychanek protestujących z policją.

Galeria:

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym

Jak podał Onet, w trakcie protestu zasłabł Adam Borowski. Upadł na ziemię, następnie został położony na noszach i w taki sposób został przetransportowany do karetki.

Ślubowanie Macieja Berka. Bez obecności Karola Nawrockiego

Maciej Berek w czasie uroczystości w Sejmie zwrócił się do Karola Nawrockiego. – Zwracam się do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie art. 4 ust. 1 z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ja, Maciej Berek składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu przeze mnie obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi i stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wykonywać bezstronnie z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg – powiedział Maciej Berek.

W dalszej części uroczystości wybrany przez Sejm sędzia TK stwierdził – w imieniu własnym oraz wszystkich sędziów TK, którzy uczestniczyli w wydarzeniu – że „zrobią wszystko, aby te wartości, o których mówi rota ślubowania, ziściły się każdego dnia w funkcjonowaniu TK”.

Czytaj też:

Ślubowanie Macieja Berka na sędziego TK. Sadurski uderzył w Święczkowskiego Czytaj też:

Nawrocki pod ścianą ws. Berka? Były prezes Trybunału Konstytucyjnego reaguje