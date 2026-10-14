Nawrocki pod ścianą ws. Berka? Były prezes Trybunału Konstytucyjnego reaguje

Od pół roku czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm i złożyli ślubowanie w niższej izbie polskiego parlamentu (podczas uroczystości, w której nie uczestniczył prezydent) pozostaje bez wynagrodzenia. O rekompensaty dla sędziów, których Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania, ma zabiegać Waldemar Żurek. Minister sprawiedliwości miał zwrócić się o pomoc w tej sprawie do Radosława Sikorskiego.

Jak ustalił Business Insider Polska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych pracuje nad rozwiązaniem kryzysu. Sprawa miała trafić do Rady Ministrów.

Grupa sędziów TK bez wynagrodzeń. Były prezes Trybunału reaguje

Do sprawy odniósł się prof. Jerzy Stępień. W ocenie byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego znalezienie sposobu na wypłatę wynagrodzeń to przede wszystkim „kwestia techniczna”.

– Do wypłacania wynagrodzeń zobowiązany jest Skarb Państwa. To, czy środki przekaże MSZ, czy inne ministerstwo, zależy od decyzji rządu i sposobu, w jaki zamierza on je zgromadzić. Nie ma znaczenia, z którego źródła zostaną wypłacone. Najważniejsze, aby prawidłowo wybrani sędziowie zaczęli otrzymywać wynagrodzenia w terminie, ponieważ zostali powołani zgodnie z prawem, mimo że pan Święczkowski bezprawnie nie dopuszcza ich do orzekania — mówi w rozmowie z „Faktem”.

W ocenie prof. Stępnia prokuratura „powinna z urzędu wystąpić o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu w związku z niedopuszczaniem sędziów do pracy". Były prezes TK uważa, że dopóki nie zostaną podjęte takie działania, sędziowie będą mieli ograniczone możliwości skutecznego działania w tej sprawie.

Maciej Berek kontra Karol Nawrocki w TK. Jest opinia Komisji Weneckiej

We wtorek 13 października została opublikowana opinia Komisji Weneckiej ws. uprawnień Karola Nawrockiego i kwestii dotyczącej ślubowań sędziów TK. Z dokumentu wynika m.in., że prezydent nie powinien mieć możliwości ani odmowy przyjęcia ślubowania od prawidłowo wybranego sędziego TK, ani dowolnego odwlekania tej czynności. Warto przypomnieć, że opinia Komisji Weneckiej nie jest dla Polski wiążąca.

Prof. Stępień odniósł się do sytuacji Macieja Berka, który przez Sejm został wybrany na początku września. – Mamy już stanowisko między innymi Komisji Weneckiej, która potwierdziła to, na co wskazuje środowisko prawnicze: jeśli prezydent nie organizuje uroczystości ślubowania, obowiązkiem sędziego jest złożenie go w alternatywnej formie – mówi były prezes TK.

— Jestem zwolennikiem tego, aby policja zapewniła sędziom możliwość swobodnego wejścia do Trybunału Konstytucyjnego. Bez jej interwencji nie będzie to możliwe. Policja powinna również zareagować w związku z „miasteczkiem”, które powstało przed wejściem do TK. Należy wydać odpowiednie polecenia i doprowadzić do usunięcia osób zajmujących ten teren — stwierdza sędzia Jerzy Stępień.

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