Do TK trzeba wejść siłą. Święczkowski nie jest właścicielem Trybunału

Przestańmy stawiać proste sprawy na głowie. Nasza śródziemnomorska cywilizacja zawsze stała na stanowisku, że użycie przemocy/siły wobec złodzieja złapanego na gorącym uczynku, aby odebrać ukradzione pieniądze jest działaniem akceptowalnym, słusznym, ale z konieczności siłowym. Jest bowiem skuteczną i oczywistą reakcją na bezprawne działanie złodzieja, nawet tego, który do tej pory był sąsiadem okradzionego. Zacznijmy więc nazywać rzeczy po imieniu i przestańmy mieć jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że bezprawnym działaniem jest to, co robi pan Święczkowski w TK, czyli nie dopuszcza świadomie, przemocą sędziów do wykonywania ich konstytucyjnych obowiązków. Dlatego ich wejście do TK jest konieczne i musi być skuteczne. Aby takie było, niestety może być potrzebne użycie siły, aby mogli wejść do swoich gabinetów i prezes zaczął przydzielać im sprawy.

Popuśćmy wodze fantazji