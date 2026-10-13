Miażdżąca opinia Komisji Weneckiej ws. Nawrockiego i TK. Ujawniono szczegóły

W piątek 9 października Komisja Wenecka przyjęła opinię dotyczącą przepisów o uprawnieniach prezydenta RP, która obejmuje kwestię ślubowań sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm. Treść opinii została opublikowana we wtorek.

Jak podaje Polsat News, w dokumencie podkreślono, że prezydent nie powinien mieć możliwości ani odmowy przyjęcia ślubowania od prawidłowo wybranego sędziego TK, ani dowolnego odwlekania tej czynności. Zdaniem Komisji Weneckiej kompetencja prezydenta w tym obszarze nie może być traktowana jako dodatkowy etap weryfikacji decyzji, która została podjęta przez niższą izbę polskiego parlamentu.

Przypomnijmy – Maciej Berek został wybrany przez Sejm na początku września, a do chwili obecnej nie został zaproszony przez Karola Nawrockiego do złożenia ślubowania. Kancelaria Prezydenta uważa, że zachodzą „gigantyczne wątpliwości”, czy Berek – były minister ds. wdrażania polityki rządu – spełnia kryteria, które pozwoliłyby mu na objęcie nowej funkcji.

W opinii Komisji Weneckiej zaznaczono, że w sytuacji, kiedy prezydent odmawia odebrania ślubowania lub przewleka jego przyjęcie, możliwe może być złożenie ślubowania bez fizycznej obecności głowy państwa, o ile zachowane zostaną najważniejsze elementy procedury i prezydent zostanie o tym skutecznie poinformowany.

Więcej informacji wkrótce.