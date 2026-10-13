Tak Nawrocki odpowiedział na pytanie o Berka w TK. „Mam pewną strategię”

Na początku września Maciej Berek został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mimo że od tego czasu minęło kilka tygodni, Karol Nawrocki nadal nie zaprosił byłego ministra w rządzie Donalda Tuska do złożenia ślubowania. Kancelaria Prezydenta stoi na stanowisku, że są „gigantyczne wątpliwości”, czy Berek spełnia formalne kryteria, aby objąć nową funkcję. Z kolei Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że głowa państwa nie ma prawa podważać suwerennej decyzji Sejmu.

Spór o ślubowanie w TK. Maciej Berek kontra Karol Nawrocki

O sprawę ślubowania Macieja Berka był pytany Karol Nawrocki w nowym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. – Po pierwsze, przyjąłem już ślubowanie od sędziów wybranych przez obecną większość parlamentarną. Dlaczego? Bo mają wiedzę prawniczą i nie było wobec ich wyboru wątpliwości. Zrobiłem to niezależnie od tego, jak oceniam ich wcześniejszą aktywność – stwierdził prezydent.

– Nie przyjąłem natomiast ślubowania od tych, którzy wykazali się głębokim brakiem wiedzy ustrojowej, konstytucyjnej i prawnej, czyli wzięli udział w pewnym cyrku i przedstawieniu. Jaką rękojmię może dawać narodowi polskiemu człowiek, który nie rozumie, że aby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, musi złożyć ślubowanie przed prezydentem? To podstawowa wiedza prawnicza – kontynuował.

– Jeśli chodzi o ministra Berka, są poważne pytania do Kancelarii Sejmu dotyczące wymaganego od sędziego Trybunału dziesięcioletniego doświadczenia zawodowego. To kwestia, nazwijmy to, formalna. Jeśli mam wziąć odpowiedzialność za tego sędziego Trybunału, mam prawo wyjaśnić wszystkie kwestie formalne. Po drugie, jesteśmy w sporze. Mam pewną strategię, o której mówimy: w Trybunale nie potrzebujemy polityków, tylko sędziów. Tymczasem proponuje się nam polityka – zaznaczył Karol Nawrocki.

Trump pyta Nawrockiego o TK? Konkretna deklaracja prezydenta Polski

Na uwagę, że prezes Krajowej Rady Radców Prawnych podkreśla, że ustawa nie przewiduje żadnej procedury sprawdzania, czy radca faktycznie wykonuje zawód, prezydent odpowiedział pytaniem: „Czyli jeśli przychodzi po pracę 25-letni student i ma wpisane, że od 10 lat jest wolontariuszem albo doradza zarządowi, to nikt nie sprawdza?”. – Jeśli ktoś jest od 10 lat radcą prawnym, to chyba można sprawdzić, czy rzeczywiście praktykował jako radca prawny i czy może to udowodnić. Wydaje mi się, że staranność, z jaką korporacje i instytucje państwowe podchodzą do doświadczenia wszystkich obywateli, należy stosować także wobec sędziów Trybunału – stwierdził Karol Nawrocki.

Prezydent Polski został zapytany również, czy Donald Trump pyta go o Trybunał Konstytucyjny. – Nie. Tak jak mówię, o wewnętrznych sprawach Polski staram się nie rozmawiać z przywódcami innych państw. To może zaskakujące, ale gdyby pan redaktor uczestniczył w moich spotkaniach z głowami państw – teraz na Filipinach, ale też w każdym innym państwie w Europie czy na świecie – zobaczyłby pan, że staram się nie rozmawiać o problemach w Polsce – zakończył wątek.

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