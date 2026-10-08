Karol Nawrocki „zablokuje” Macieja Berka w TK? Konstytucjonaliści reagują

Ponad miesiąc temu Sejm wybrał Macieja Berka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mimo upływającego czasu Karol Nawrocki wciąż nie zaprosił byłego ministra ds. wdrażania polityki rządu do złożenia ślubowania. Kancelaria Prezydenta stoi na stanowisku, że są „gigantyczne wątpliwości” co do tego, czy Berek spełnia formalne kryteria, które pozwalałyby mu objąć nowe stanowisko. Z kolei marszałek Sejmu odpowiada, że prezydent nie ma prawa podważać suwerennej decyzji niższej izby polskiego parlamentu.

Nawrocki kontra Berek w TK. Co ze ślubowaniem? Konstytucjonaliści reagują

W wywiadzie dla „Wprost” zapytaliśmy prof. Marka Chmaja, czy Karol Nawrocki powinien zaprosić Macieja Berka do złożenia ślubowania. – Karol Nawrocki ma taki obowiązek. Prezydent nie ma innych mechanizmów, które mógłby wykorzystać w odniesieniu do sędziego, który został wybrany przez Sejm. To właśnie Sejm weryfikuje, czy dana osoba spełnia wymogi określone w Konstytucji i w ustawie – mówi konstytucjonalista.

– Powtórzę: Sejm wybiera sędziego, a prezydent ma obowiązek zaprosić go do złożenia ślubowania. Karol Nawrocki nie ma kompetencji, żeby tego odmówić. Ślubowanie najlepiej byłoby złożyć w obecności prezydenta. Jeżeli jednak nie zaprosi on sędziego do Pałacu Prezydenckiego, to wtedy sędzia jest zmuszony złożyć ślubowanie wobec urzędu prezydenta. Można je złożyć ustnie lub na piśmie – dodaje ekspert.

Z drugiej strony prof. Ryszard Piotrowski mówi, że Karol Nawrocki ma „wręcz obowiązek” nie przyjąć ślubowania, jeżeli nie zostanie wykazane, że konkretna osoba spełnia wymagania przewidziane w ustawie. — Moim zdaniem prezydent ma wręcz obowiązek tak postąpić. Jeżeli nie zostanie wykazane, że osoba wybrana na urząd spełnia wymagania przewidziane w ustawie, to jak prezydent może odebrać od niej ślubowanie? Naruszyłby wówczas prawo. Obowiązek dostarczenia prezydentowi tych informacji przez Sejm wynika z zasady współdziałania władz — mówił konstytucjonalista w rozmowie z „Faktem”.

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