Karol Nawrocki zablokuje Macieja Berka w TK? Konstytucjonalista reaguje

Karol Nawrocki wciąż nie przyjął ślubowania od Macieja Berka – sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który został wybrany przez Sejm na początku września. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Berek został zapytany, czy dopuszcza możliwość złożenia ślubowania w Sejmie, podobnie jak zrobiła to wcześniej grupa sędziów.

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– Jeśli prezydent nie chce być gospodarzem takiej uroczystości, to marszałek Sejmu, czyli druga osoba w państwie jako organizator – podkreślam: organizator i ktoś, kto udostępnia przestrzeń – wydaje się być jak najbardziej właściwy. Na potrzeby politycznego zamieszania wytworzono z tego konstrukcję, że ślubowanie czworga sędziów odbyło się „wobec marszałka Sejmu”. To nieprawda. Ci sędziowie bardzo wyraźnie mówili, że składają ślubowanie „wobec prezydenta” i dostarczyli rotę tego ślubowania z podpisem notarialnie poświadczonym do Kancelarii Prezydenta – stwierdził Maciej Berek.

Były minister ds. wdrożenia polityki rządu został zapytany, czy nie bardziej neutralna byłaby siedziba Krajowej Rady Sądownictwa. – Niczego nie przesądzam, niczego nie wykluczam – odpowiedział Berek.

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Do sprawy odniósł się prof. Adam Sulikowski. – Maciej Berek jest w mojej ocenie już sędzią, dlatego jego dalsze działania nie zmieniają zasadniczo istoty sporu. Kluczowe jest to, czy ośmioro sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji, a więc już większość składu Trybunału Konstytucyjnego, będzie mogło orzekać – powiedział konstytucjonalista w rozmowie z „Faktem”.

Ekspert wspomniał także o decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zastosował środek tymczasowy i wskazał na konieczność powstrzymania się od działań uniemożliwiających sędziom orzekanie. Jednocześnie Kancelaria Prezydenta stoi na stanowisku, że są „gigantyczne wątpliwości” co do tego, czy Maciej Berek spełnia wymogi, które upoważniałyby go do objęcia nowej funkcji.

– Maciej Berek jest już sędzią w wymiarze konstytucyjnym, ale aby dopełnić procedurę na gruncie ustawowym, musi złożyć ślubowanie. Jeśli zrobi to w Sejmie, przed KRS lub w innym miejscu, będzie ono w mojej ocenie wadliwe. Nie oznacza to jednak, że nie może objąć stanowiska w Trybunale. Sędzią został bowiem w momencie wyboru przez Sejm, a prezydent Nawrocki nie ma możliwości ingerowania w tę procedurę na żadnym jej etapie — mówi konstytucjonalista. – Sędzia Berek powinien dla zasady zdecydować się na złożenie ślubowania w jakiejś formie, biorąc pod uwagę postawę prezydenta, który — w mojej ocenie — nie wywiązuje się ze swojego obowiązku – dodał.

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