Spór o interwencję policji w TK wchodzi w nowy etap. Oświadczenie prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie podtrzymała odmowę wszczęcia śledztwa dotyczącego działań prokuratora Prokuratury Krajowej i policjantów Komendy Stołecznej Policji. Chodzi o ich wejście do siedziby Trybunału Konstytucyjnego 14 lipca 2026 r. Pełnomocnik prezesa TK zaskarżył tę decyzję. Jak przekazał rzecznik olsztyńskiej prokuratury Daniel Brodowski, prowadzący sprawę nie uwzględnił zażalenia. Trafiło ono do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Nie wpuszczono dwóch sędziów TK. Markiewicz zawiadomił policję

Tego dnia w Trybunale zaplanowano Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Miało zająć się projektem budżetu instytucji na 2027 rok. Na spotkanie nie wpuszczono Krystiana Markiewicza i Marcina Dziurdy, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Markiewicz zawiadomił policję. Według komunikatu TK posiedzenie nie doszło do skutku z powodu zerwania kworum po opuszczeniu sali przez Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

Do budynku przybyli prokurator i funkcjonariusze. Jak opisała prokuratura, prokurator poinformował o zgłoszeniu dotyczącym niewpuszczenia sędziów i zażądał kopii polecenia w tej sprawie. Po kilkunastu minutach interweniujący opuścili siedzibę TK.

Pełnomocnik prezesa TK wskazywał na podejrzenie przestępstw

Zawiadomienie dotyczące interwencji złożył pełnomocnik prezesa Trybunału. Wskazał w nim podejrzenie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez prokuratora i policjantów. Podniósł też możliwość bezprawnego wywierania wpływu na konstytucyjny organ państwa poprzez groźbę spowodowania postępowania karnego oraz naruszenia miru domowego.

Zawiadomienie obejmowało również Markiewicza. Pełnomocnik zarzucał mu fałszywe oskarżenie i zgłoszenie przestępstwa, którego w ocenie zawiadamiającego nie popełniono.

Dlaczego prokuratura odmówiła śledztwa?

Olsztyńska prokuratura uznała, że czynności sprawdzające nie wykazały znamion czynów zabronionych. W jej ocenie działania prokuratora i policjantów miały związek z prowadzonym postępowaniem i mieściły się w granicach procedury karnej. W uzasadnieniu wskazano, że już w kwietniu 2026 r. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo dotyczące naruszenia praw czworga sędziów TK. Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie lipcowej interwencji rozpatrzy teraz sąd.