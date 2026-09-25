Policja w Trybunale Konstytucyjnym. Święczkowski reaguje na decyzję prokuratury

Jak przypomina rp.pl, 14 lipca Marcin Dziurda i Krystian Markiewicz – sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm, ale nie dostali zaproszenia w celu złożenia ślubowania w obecności prezydenta – wezwali policję, ponieważ nie zostali wpuszczeni do budynku TK, gdzie miało się odbyć Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze, a także prokurator.

Zawiadomienie w tej sprawie złożył pełnomocnik prezesa Trybunału Konstytucyjnego. – Nie ma przepisów prawa, które umożliwiałyby prokuratorowi udział w interwencji policyjnej. Takie rzeczy są niebywałe w demokratycznym państwie prawa i jest to przejaw totalitaryzmu – mówił Bogdan Święczkowski na antenie Radia Maryja.

Interwencja w Trybunale Konstytucyjnym. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie odmówiła wszczęcia śledztwa. – Po przeanalizowaniu zgromadzonych w tej sprawie materiałów prokurator uznał, że zdarzenia w Trybunale Konstytucyjnym z 14 lipca nie mają znamion czynu zabronionego i odmówił wszczęcia śledztwa w tej sprawie – powiedział Polskiej Agencji Prasowej Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Prokuratura argumentowała decyzję, wskazując, że zarówno działania policji, jak i prokuratora Prokuratury Krajowej „były podjęte w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym i mieściły się w ramach określonych przepisami procedury karnej”. Decyzja nie jest prawomocna.

Ruch Bogdana Święczkowskiego po decyzji prokuratury. Rzeczniczka TK zabrała głos

Do sprawy odniosła się rzeczniczka prasowa Trybunału Konstytucyjnego. „W związku z decyzją Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zostało złożone zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie działań prokuratora i funkcjonariuszy Policji, którzy 14 lipca br. weszli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK" — przekazała „Faktowi” Weronika Ścibor.

„Decyzja prokuratury nie jest prawomocna, a zasadność przeprowadzonych czynności powinna zostać poddana kontroli sądu” — dodała. Jak oceniła Ścibor, „podejmowanie działań przez prokuratora i policję wobec konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej może stanowić niedopuszczalną ingerencję w niezależność TK”.

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