Ślubowanie Macieja Berka na sędziego TK. Sadurski uderzył w Święczkowskiego

Przypomnijmy, 14 października o godz. 9:00 Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego (TK), m.in. w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Co istotne, dzień wcześniej Komisja Wenecka wydała opinię, w której stwierdzono, że może dojść do złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta.

Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Prof. Sadurski ocenił decyzję sędziego

W środę jeszcze przed złożeniem ślubowania przez sędziego na antenie radia Tok FM członek Komisji Weneckiej, konstytucjonalista prof. Wojciech Sadurski odniósł się do tych zapowiedzi. W trakcie wywiadu został zapytany, czy to dobrze, że po tak długim czasie od wyboru na Sejm Maciej Berek zdecydował się jednak złożyć ślubowanie bez wcześniejszego zaproszenia na nie przez Karola Nawrockiego.

– To bardzo dobrze, jeśli chodzi o realizację postulatów Komisji Weneckiej, która stwierdziła, że jeżeli prezydent ociąga się albo wręcz nie jest skłonny przyjąć ślubowania, to alternatywą powinno być złożenie ślubowania w formie pisemnej – ocenił prof. Sadurski.

– Czytając opinię Komisji Weneckiej z ostatniego piątku, wyraźnie wyłania się plan A i B. Plan A jest skierowany jako mocna rekomendacja do prezydenta – ma obowiązek prawny przyjęcia ślubowania. To nie jest jego kompetencja uznaniowa. Nie ma absolutnie żadnych kompetencji do oceniania procedury powołania sędziów ani kwalifikacji poszczególnych sędziów. Nie może w to wnikać, jest związany z wyborem sejmowym i ma prawny obowiązek przyjęcia ślubowania – zwrócił uwagę konstytucjonalista.

– Jeżeli ten plan A nie zostanie zrealizowany przez prezydenta, co będzie bezprawnym uchylaniem się od swojego obowiązku, wtedy wchodzi w grę plan B. Czyli złożenie na piśmie ślubowania wobec prezydenta – nie oznacza to „w obecności fizycznej prezydenta” – i przekazanie w odpowiedniej formie tego ślubowania prezydentowi. To wypełnia ustawowy akt złożenia ślubowania – dodał prof. Sadurski.

Prof. Sadurski o działaniach Święczkowskiego w TK

Prowadząca zwróciła wówczas uwagę, że prezes TK zapowiedział wcześniej, że nie dopuści sędziów do orzekania, dopóki nie otrzyma zawiadomienia od Karola Nawrockiego, że ślubowanie zostało odebrane.

– Bogdan Święczkowski popełnia delikt konstytucyjny – ocenił to działanie prof. Sadurski (...). – Podstawową wagę prawną ma wybór przez Sejm, drugie jest ślubowanie, które jest działaniem czysto ceremonialnym, którego przyjęcie jest obowiązkiem prezydenta wynikającym z ustawy (...) – dodał.

Konstytucjonalista sprostował też swoje wcześniejsze słowa dotyczące „powołania nowego TK” . – Cały czas twierdziłem, że powinno się rekonstruować jeden, jedyny TK, złożony już z ośmiu nowo wybranych sędziów, do których mogą dołączać sędziowie powołani wcześniej. Trybunałem natomiast nie jest mała koteria wokół pana Święczkowskiego, który sam nie ma legitymacji jako prezes – ocenił prof. Sadurski.

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