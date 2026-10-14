Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie. Padł termin

W środę 14 października o godz. 9:00 Maciej Berek złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego – podał jako pierwszy Polsat News. Ceremonia odbędzie się w Sejmie, a po jej zakończeniu – jak zaznacza wspomniane źródło – były minister ds. wdrażania polityki rządu prawdopodobnie uda się do siedziby TK.

Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie. Jest potwierdzenie

Ustalenia te zostały potwierdzone przed godz. 8:00. Na stronie Sejmu umieszczono zapowiedź.

„Biuro Obsługi Medialnej informuje, że dziś, tj. 14 października br. o godz. 9.00 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wręczy Maciejowi Berkowi uchwałę Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w krótkim komunikacie.

Spór o ślubowanie w TK. Maciej Berek kontra Karol Nawrocki

Maciej Berek został wybrany na sędziego TK przez Sejm na początku września. W jednym z wywiadów został zapytany, do kiedy będzie czekał na ruch prezydenta. Jak przypomniał wówczas, złożył pismo do Karola Nawrockiego z prośbą o niezwłoczne wyznaczenie miejsca i czasu, kiedy zostanie mu umożliwione złożenie ślubowania. – Wypada mi odczekać jakiś interwał. Ja wiem: tu jest wielka pokusa, żebym powiedział konkretną datę. Nie będę tego robił. To nie będzie ani kilka dni, ani to nie będą tygodnie – powiedział na antenie Trzeciego Programu Polskiego Radia.

Karol Nawrocki odniósł się do sprawy Macieja Berka w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. – Jeśli chodzi o ministra Berka, są poważne pytania do Kancelarii Sejmu dotyczące wymaganego od sędziego Trybunału dziesięcioletniego doświadczenia zawodowego. To kwestia, nazwijmy to, formalna. Jeśli mam wziąć odpowiedzialność za tego sędziego Trybunału, mam prawo wyjaśnić wszystkie kwestie formalne. Po drugie, jesteśmy w sporze. Mam pewną strategię, o której mówimy: w Trybunale nie potrzebujemy polityków, tylko sędziów. Tymczasem proponuje się nam polityka – zaznaczył prezydent.

Opinia Komisji Weneckiej ws. Karola Nawrockiego i ślubowania sędziów TK

We wtorek 13 października została opublikowana opinia Komisji Weneckiej dotycząca uprawnień prezydenta i kwestii ślubowań sędziów TK. W dokumencie podkreślono m.in., że w sytuacji, kiedy prezydent odmawia odebrania ślubowania lub przewleka jego przyjęcie, możliwe może być złożenie ślubowania bez fizycznej obecności głowy państwa, o ile zachowane zostaną najważniejsze elementy procedury i prezydent zostanie o tym skutecznie poinformowany. Warto przypomnieć, że prawnie opinia Komisji Weneckiej nie jest dla Polski wiążąca.

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