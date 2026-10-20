Będzie dodatkowy dzień wolny w grudniu. Premier podał datę

W 2026 roku drugi dzień Bożego Narodzenia przypada na sobotę. Pociąga to za sobą konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. Premier, na którego spada ten obowiązek, wskazał już konkretny termin.

Dodatkowy dzień wolny w grudniu. Premier wskazał datę

Kodeks pracy przewiduje, że każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Kiedy więc trafi się, że taki dzień wypadnie w sobotę, pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi innego dnia wolnego. W przypadku korpusu służby cywilnej zajmuje się tym szef rządu.

„Pracodawca – aby zachować prawidłowy wymiar czasu pracy – musi wyznaczyć pracownikowi dzień wolny w terminie ustalonym przez siebie w trybie jednostronnej decyzji bądź indywidualnie w porozumieniu z pracownikiem” – wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.

Boże Narodzenie 2026. Długi weekend w grudniu

W tym roku 26 grudnia, czyli drugi dzień świąt, przypada na sobotę. Prezesa Rady Ministrów jako dzień wolny wskazał więc poniedziałek 28 grudnia. Oznacza to, że osoby zatrudnione w urzędach administracji rządowej skorzystają z długiego, 5-dniowego weekendu. Ich wolne potrwa od czwartku 24 grudnia do poniedziałku 28 grudnia.

Podobna sytuacja może wystąpić w prywatnych firmach. Wielu szefów jako datę wolną wskazuje w takich sytuacjach ten sam dzień, co premier. 28 grudnia nie będą pracować osoby zatrudnione m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach wojewódzkich, izbach administracji skarbowej czy komendach i inspektoratach. Wyznaczenie wolnego dla sektora prywatnego w tym samym terminie często wydaje się naturalnym rozwiązaniem.

Przypomnijmy, że to już druga taka sytuacja w tym roku. Święto państwowe z dniem ustawowo wolnym od pracy przypadało na sobotę 15 sierpnia 2026 roku. Było to Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego.

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