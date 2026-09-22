Kinga Duda miała kolizję. Zaskakująca decyzja policji

Do zdarzenia doszło w niedzielę 20 września wieczorem na trasie S7 w okolicach jednej ze stacji benzynowych w miejscowości Szewce w województwie świętokrzyskim. Samochód osobowy marki Jaguar zjechał z jezdni i uderzył w bariery energochłonne.

Kinga Duda brała udział w kolizji drogowej

W sprawie pojawił się również wątek dotyczący tożsamości kierującej. Według nieoficjalnych ustaleń „Echa Dnia” za kierownicą Jaguara miała siedzieć Kinga Duda, córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Podobne informacje przekazywał także dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński. Ani Kinga Duda, ani osoby z jej otoczenia nie zabrały dotąd głosu w tej sprawie.

Policja potwierdziła jedynie, że w zdarzeniu uczestniczyła 31-letnia kobieta. – Zdarzenie miało miejsce przed godziną 21.30 w niedzielę. Kobieta w wieku 31 lat zjechała z drogi samochodem marki Jaguar i uderzyła w bariery – poinformował w rozmowie z Kontaktem24 podkomisarz Maciej Ślusarczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. – Sytuacja skończyła się wizytą w szpitalu, ale nie było zagrożenia życia. Kierująca była trzeźwa – dodał.

Kobieta po badaniach opuściła placówkę medyczną. Do wypisu miało dojść po północy w dniu, w którym doszło do kolizji.

Kolizja z udziałem Kingi Dudy. Komunikat policji

Policja wskazała również prawdopodobną przyczynę zdarzenia: warunki panujące na drodze. W czasie wypadku padał intensywny deszcz, a nawierzchnia była mokra i śliska. Według ustaleń rozgłośni właśnie te warunki mogły przyczynić się do utraty panowania nad pojazdem.

Policja nie potwierdza jednak, że uczestniczką zdarzenia była Kinga Duda. – My oczywiście absolutnie nie możemy potwierdzić, że mówimy o pani Dudzie – powiedziała Wirtualnej Polsce podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas.

– Zdarzenie na trasie ekspresowej dotyczyło 31-letniej kobiety i to jedyne jej dane, jakie możemy podać. Mam informacje od wydziału ruchu drogowego, że kierująca po spowodowaniu kolizji została jedynie pouczona. Odstąpiono od nałożenia na nią mandatu. W chwili zdarzenia jechała ona sama, w prowadzonym przez nią samochodzie nie było innych osób - przekazała policjantka.

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