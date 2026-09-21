Media donoszą o wypadku Kingi Dudy. Policja skomentowała kolizję z udziałem Jaguara

W niedzielę 20 września wieczorem w Szewcach w województwie świętokrzyskim doszło do wypadku drogowego. W bariery energochłonne na trasie S7 uderzyć miał pojazd marki Jaguar.

Kinga Duda miała wypadek? Jaguar uderzył w bariery na S7

Dziennikarze lokalnego serwisu „Echo Dnia” dowiedzieli się nieoficjalnie, że pojazdem kierowała córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Również nieoficjalnie potwierdzał ten fakt dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński. Nikt z bliskich Kingi Dudy nie odniósł się jednak do tych informacji i nie skomentował artykułów.

– Zdarzenie miało miejsce przed godziną 21.30 w niedzielę. Kobieta w wieku 31 lat zjechała z drogi samochodem marki Jaguar i uderzyła w bariery – mówił w rozmowie z Kontaktem24 podkomisarz Maciej Ślusarczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. – Sytuacja skończyła się wizytą w szpitalu, ale nie było zagrożenia życia – dodawał, podkreślając, że kierująca była trzeźwa.

Kinga Duda miała opuścić szpital. Jaka była przyczyna wypadku w Szewcach?

Dziennikarze Radia Eska upewnili się, że Kinga Duda nie odniosła urazów zagrażających jej zdrowiu. Po północy miała zostać wypisana ze szpitala. Kielecka policja przekazała rozgłośni, że do wypadku przyczyniła się mokra i śliska nawierzchnia.

W rozmowie z Onetem podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach potwierdziła, że do kolizji w tym miejscu faktycznie doszło.

– Samochód jechał do Warszawy. 31-letnia kierująca Jaguarem na mokrej nawierzchni straciła panowanie nad samochodem, zjechała ze swojego pasu ruchu i uderzyła w bariery energochłonne – mówiła. Podkreślała, że nie może udzielić informacji na temat kierowcy, ani tym bardziej potwierdzić, czy była to Kinga Duda.

Czytaj też:

Tragedia na polskich torach. Dziewczynka nie żyje, pociągi są opóźnione Czytaj też:

Samochód zderzył się z samolotem. Kierowca trafił do szpitala