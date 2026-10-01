Jest nowy rekord, wędkarz rozpoczął świętowanie. Taką długość miała ryba-gigant

Xzavier Peon – mieszkaniec Miami – złowił ogromną pielęgnicę managua (Parachromis managuensis).

Nowy rekord został oficjalnie potwierdzony przez Komisję ds. Ochrony Ryb i Dzikiej Przyrody Florydy.

Ile ważył okaz?

Peon pod koniec sierpnia tego roku wybrał się nad jezioro Westwood (hrabstwo Miami-Dade). Słodkowodny okaz z rodziny pielęgnicowatych musiał od dłuższego czasu pływać we wspomnianym zbiorniku wodnym, biorąc pod uwagę jego rzadkie wymiary.

Złowiona przez mieszkańca Miami P. managuensis miała długość 16 cali (czyli ponad 40,5 centymetra). Ważyła natomiast trzy funty (poniżej półtora kilograma).

Warto zaznaczyć, że utalentowany wędkarz ma zaledwie 16 lat i dopiero się rozkręca! Pozostaje pytanie, jakimi kolejnymi rekordami zaskoczy pasjonatów dziedziny w przyszłości.

Czarna lista, o której wędkarze z USA woleliby zapomnieć

Przy okazji wyczynu Peona warto wspomnieć o pewnej niechlubnej liście. Znajdują się na niej rekordy ustanowione lata (lub dekady) temu. Mimo to nikt nie jest w stanie złowić większej (od podanych niżej) ryby.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman z Havertown – Scotts Run Lake, Berks.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber z Lake City – Elk Creek, Erie.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth z Bowmanstown – Lehigh Canal, Northampton.

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides) – 5,07 kg – Donald Shade (mieszkaniec Waynesboro) – 1983 r. – Birch Run Reservoir.

Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 r. – Susquehanna River, Lancaster.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

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