Złowił wielkiego suma, ledwo zmieścił się w obiektywie. Ile ważyła ryba?

Tyler Harmon – mieszkaniec Ravenswood – wybrał się z rodziną nad rzekę Ohio. Był to spontaniczny wypad – nie nastawiał się, że ustanowi nowy rekord.

Los chciał jednak, by chwilom spędzanym z bliskim towarzyszyły wyjątkowe emocje. W pewnym momencie na przynętę (były nią kawałki Cyprinidae – karpiowatej, konkretnie tołpygi białej – Hypophthalmichthys molitrix) pokusił się gigantyczny sumik błękitny (Ictalurus furcatus).

Ile ważyła ryba Ictaluridae? Szczegóły podała redakcja portalu WTAP.

Sum ledwo mieścił się w kadrze!

Po wyciągnięciu na brzeg Harmon umieścił szybko okaz na certyfikowanej wadze.

Pokazała aż 72,75 funta (32,99 kilograma).

Potwierdzić musieli to jednak jeszcze przedstawiciele departamentu dzikiej przyrody, którzy zostali wezwani na miejsce. Po spełnieniu wytycznych oficjalnie potwierdzili nowy rekord stanu Wirginia Zachodnia!

Rekordy, których nikt nie jest w stanie pobić od… dekad

Pasjonaci wędkarstwa z USA każdego dnia udowadniają, jak wiele potrafią. Pozostaje jednak pytanie, czy będą w stanie pobić rekordy z tzw. czarnej listy – ustanowione nawet dekady temu.

Oto kilka przykładów:

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides) – 5,07 kg – Donald Shade (mieszkaniec Waynesboro) – 1983 r. – Birch Run Reservoir.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake.

Skalnik prązkowany (Morone saxatilis) – 24,38 kg – Robert Price (mieszkaniec Huntingdon) – 1994 r. – Raystown Lake.

Rokiel biały (Morone chrysops) – 41,81 kg – Robert Hornstrom (Meadville) – 2002 r. – Conneaut Lake.

Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 r. – Susquehanna River, Lancaster.

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