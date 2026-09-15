Gigantyczna szczupakowata złowiona. 13-latka ustanowiła nowy rekord świata

Madilyn Davis – mieszkanka Gilbert (Arizona) – na początku lipca tego roku wybrała się z ojcem nad komercyjny zbiornik wodny na terenie Wisconsin. Złowiła tam muskie (muskellunge – Esox masquinongy, słodkowodna ryba z rodziny Esocidae).
Okazało się, że była to rekordowej długości szczupakowata!
Ile mierzyła?
Muskie, które z wody wyciągnęła 13-latka, miał blisko 52 cale (132 centymetry). To wystarczyło do ogłoszenia nowego rekordu juniorów (został oficjalnie potwierdzony przez International Game Fish Association, IGFA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Ryb Łowieckich).
Amerykańskie media zwróciły uwagę, że okazy muskellunge osiągają zwykle ok. 37 cali (94 centymetry).
Niedawno informowaliśmy zaś o rekordzie pobitym przez mieszkańca Ravenswood – Tylera Harmona. Złowił on w rzece Ohio gigantycznego sumika błękitnego (Ictalurus furcatus) o wadze blisko 73 funtów (prawie 33 kilogramów).
To nowy rekord stanu Wirginia Zachodnia.
Wędkarze z USA nie próżnują!
To jednak nie jedyne rekordy, o których warto wiedzieć. Oto legendarne wyczyny, które ustanowione zostały na terenie Stanów Zjednoczonych. Po dziś dzień nikt nie jest w stanie przebić, choć minęły długie lata.
Przykłady?
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