Gigantyczna szczupakowata złowiona. 13-latka ustanowiła nowy rekord świata

Madilyn Davis – mieszkanka Gilbert (Arizona) – na początku lipca tego roku wybrała się z ojcem nad komercyjny zbiornik wodny na terenie Wisconsin. Złowiła tam muskie (muskellunge – Esox masquinongy, słodkowodna ryba z rodziny Esocidae).

Okazało się, że była to rekordowej długości szczupakowata!

Ile mierzyła?

Muskie, które z wody wyciągnęła 13-latka, miał blisko 52 cale (132 centymetry). To wystarczyło do ogłoszenia nowego rekordu juniorów (został oficjalnie potwierdzony przez International Game Fish Association, IGFA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Ryb Łowieckich).

Amerykańskie media zwróciły uwagę, że okazy muskellunge osiągają zwykle ok. 37 cali (94 centymetry).

Niedawno informowaliśmy zaś o rekordzie pobitym przez mieszkańca Ravenswood – Tylera Harmona. Złowił on w rzece Ohio gigantycznego sumika błękitnego (Ictalurus furcatus) o wadze blisko 73 funtów (prawie 33 kilogramów).

To nowy rekord stanu Wirginia Zachodnia.

Wędkarze z USA nie próżnują!

To jednak nie jedyne rekordy, o których warto wiedzieć. Oto legendarne wyczyny, które ustanowione zostały na terenie Stanów Zjednoczonych. Po dziś dzień nikt nie jest w stanie przebić, choć minęły długie lata.

Przykłady?

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman z Havertown – Scotts Run Lake, Berks.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber z Lake City – Elk Creek, Erie.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth z Bowmanstown – Lehigh Canal, Northampton.

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides) – 5,07 kg – Donald Shade (mieszkaniec Waynesboro) – 1983 r. – Birch Run Reservoir.

Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 r. – Susquehanna River, Lancaster.



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