Jest nowy rekord sumika. Jaką wagę miała ryba?

Mieszkaniec Ravenswood wybrał się z bliskimi nad okoliczną rzekę – Ohio. Tyler Harmon nastawiony był na relaks – nie planował toczyć bitwy z wielką rybą.

Stało się inaczej – w pewnym momencie na przynętę pokusił się gigantyczny sumik błękitny (Ictalurus furcatus).

Ile ważył?

Jest nowy rekord

Zaraz po złowieniu ryby Harmon ułożył ją na wadze, która pokazała bagatela 72,75 funta (32,99 kilograma) – podał portal Wired2Fish.

To oficjalnie nowy rekord stanu Wirginia Zachodnia!

Amerykańscy wędkarze na ustach całego świata. Oto lista rekordów, które ustanowili

Przy okazji rekordu mieszkańca Ravenswood warto wspomnieć o wyczynach innych wędkarzy z USA. Oto kilka przykładów:

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman z Havertown – Scotts Run Lake, Berks.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber z Lake City – Elk Creek, Erie.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth z Bowmanstown – Lehigh Canal, Northampton.

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides) – 5,07 kg – Donald Shade (mieszkaniec Waynesboro) – 1983 r. – Birch Run Reservoir.

Skalnik prążkowany (Morone saxatilis) – 24,38 kg – Robert Price (mieszkaniec Huntingdon) – 1994 r. – Raystown Lake.

Rokiel biały (Morone chrysops) – 41,81 kg – Robert Hornstrom (Meadville) – 2002 r. – Conneaut Lake.

Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 r. – Susquehanna River, Lancaster.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.

Skalnik prązkowany (Morone saxatilis) – 24,38 kg – Robert Price (mieszkaniec Huntingdon) – 1994 r. – Raystown Lake.

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