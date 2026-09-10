Gigantyczny tuńczyk omal nie zerwał linki. Do rekordu zabrakło niewiele

„To połów, o którym mówi cała społeczność wędkarska San Diego, a teraz także branża gastronomiczna” – tak wyczyn ten podsumowała stacja Fox 5. Niewiele zabrakło, by Markus Medak i jego towarzysz zostali rekordzistami.



Właściciel sklepu rybnego – Tommy Gomes – potwierdził w rozmowie z redakcją, że to „największy tuńczyk błękitnopłetwy, jakiego kiedykolwiek złowiono na wędkę”.

Ale rekordu nie ma. Dlaczego?

Ile ważył tuńczyk błękinopłetwy (Thunnus thynnus) – ryba morska z rodziny makrelowatych (Scombridae)? 446 funtów (ok. 202 kilograma) po usunięciu skrzeli i wnętrzności. Waga całego okazu przekraczałaby prawdopodobnie 500 funtów (czyli ok. 227 kilogramów).

– To wielkie wydarzenie dla miasta San Diego i dla wędkarstwa sportowego. (...) Podnosiliśmy ją dźwigiem. Gdy w końcu została wyłożona na ladzie, wszyscy robili sobie z nią zdjęcia – ujawnił właściciel Tunaville Market and Grocery. Zakupić postanowiła ją restauracja Herb and Wood, w której od czwartku (10 września) tuńczyk jest główną atrakcją.

Dlaczego nie ma rekordu? – To ryba złowiona w celach komercyjnych, a rejestrowane są tylko rekordy z połowów sportowych. Gdyby więc złowiono ją podczas wyprawy wędkarskiej, byłby to nowy rekord stanu Kalifornia – wskazał Gomes.

Lista niezwykłych rekordów. Wędkarze z USA zaskakują

Przy okazji wspominamy o wspaniałych, godnych uwagi rekordach, które padły na terenie Ameryki. Oto przykłady:

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman z Havertown – Scotts Run Lake, Berks.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber z Lake City – Elk Creek, Erie.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth z Bowmanstown – Lehigh Canal, Northampton.

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