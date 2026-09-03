Rybka nie miała dużej wagi. Mimo to wędkarz ustanowił nowy rekord

Mieszkaniec Morgantown wybrał się nad jezioro Cheat, gdzie pływają rzadkich rozmiarów bassy słoneczne. Postanowił spróbować swoich sił, pamiętając, że w przeszłości udawało mu się złowić sporawe okazy, których jednak nigdy nie mierzył.

Robert Glover wskoczył na pokład swojej łódki, a następnie wypłynął na środek zbiornika wodnego. Nabił na haczyk tłustego robaka i zaczął łowić na dryf nad dużym płaskim dnem. Linka, której używał, miała wytrzymałość 6 funtów (ok. 2,72 kilograma).



Ten okaz nie należał do gigantów. Mimo to padł nowy rekord!

– To był udany dzień – złowiłem około 50 ryb – zrelacjonował (cytat za portalem Wired2Fish).

Wśród nich był trofealnych rozmiarów Lepomis gibbosus. Ryba słodkowodna z rodziny Centrarchidae (okoniopstrągowate) nie była dla niego wielkim wyzwaniem – m.in. ze względu na jej niewielką wagę.

Po wciągnięciu na pokład łódki Glober od razu zmierzył okaz. Miał długość 9,76 cala (24,79 centymetra). – Zrobiłem smartfonem zdjęcie mojej rybce, którą położyłem na linijce. Fotografię dołączyłem do wiadomości dla DNR – zrelacjonował. Następnie spotkał się z przedstawicielami stanowego biura Departamentu Zasobów Naturalnych, którzy zmierzyli w jego obecności okaz i zważyli. Certyfikowana waga pokazała ledwo 0,75 funta (czyli około 0,34 kilograma). To norma – tak to wygląda w przypadku osobników L. gibbosus.

Warto zaznaczyć, że nowy rekord stanu Wirginia Zachodnia padł oficjalnie na początku sierpnia tego roku.

Wędkarze USA nie próżnują. Oto lista niezwykłych rekordów

Przy okazji wspominamy o niesamowitych rekordach, które padły na terenie Ameryki. Oto przykłady:

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman z Havertown – Scotts Run Lake, Berks.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber z Lake City – Elk Creek, Erie.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth z Bowmanstown – Lehigh Canal, Northampton.

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