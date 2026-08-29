Wędkarz złowił gigantyczną rybę, padł nowy rekord. Nawet siłacz miałby problem ją unieść

David Ashman – mieszkaniec Mohnton (hrabstwo Berks) – złowił gigantycznego lucjana kubańskiego (Lutjanus cyanopterus). Okaz od lat musiał dojrzewać w okolicach Hatteras – czyli w burzliwych wodach Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży Karoliny Północnej.



Jako przynęty wędkarz użył kałamarnicy (Teuthida).

Oto szczegóły. L. cyanopterus miał 100 cm w samym obwodzie!

Ashman wziął wędkę i wypłynął wgłąb Atlantyku w drugiej połowie sierpnia tego roku. W pewnym momencie za haczyk chwycił gigant z rodziny Lutjanidae (lucjanowate).

Po wyciągnięciu z wody ryba morska trafiła na certyfikowaną wagę, która pokazała 85 funtów (38,56 kilograma). Jeśli chodzi o długość – miała 55,12 cala (140 centymetrów) i 39,37 cala obwodu (100 centymetrów).

Wydział Rybołówstwa Morskiego Departamentu Jakości Środowiska w stanie Karolina Północna ogłosił oficjalnie nowy rekord.

W USA pada rekord za rekordem! Tyle mierzyła wielka łososiowata

Niedawno informowaliśmy też o wyczynie wędkarza z Richfield (hrabstwo Sevier), który nagłośniony został przez redakcję CDA Press. Coeur d'Alene podała, że Kim Anderson złowił ogromnego Salvelinus namaycush (palia jeziorowa), rybę z rodziny Salmonidae (łososiowate).

Okaz pływał w Payette Lake w stanie Utah – wędkarz wyciągnął go ze zbiornika wodnego w połowie lipca tego roku.

Miała 44 cale (około 112 centymetrów).

Warto znać także te rekordy:

Karp (Cyprinus carpio) – 52 lb (23,59 kg) – George Brown (Saltillo) – 1962 r. – Juniata River, Huntingdon.

Samogłów (Lepomis macrochirus) – 2 lb 9 oz (1,16 kg) – Tom Twincheck (Blairsville) – 1983 r. – Keystone Lake, Armstrong.

Moron biały (Morone chrysops) – 4 lb (1,81 kg) – Robert H. Hornstrom (Meadville) – 2002 r. – Conneaut Lake, Crawford.

Sumik czarny (Ameiurus melas) – 4 lb 10 oz (2,10 kg) – Ian C. Radler (Palmerton) – 2011 r. – Beltzville Lake, Carbon.

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