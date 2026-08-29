Wędkarz złowił gigantyczną rybę, padł nowy rekord. Nawet siłacz miałby problem ją unieść

David Ashman – mieszkaniec Mohnton (hrabstwo Berks) – złowił gigantycznego lucjana kubańskiego (Lutjanus cyanopterus). Okaz od lat musiał dojrzewać w okolicach Hatteras – czyli w burzliwych wodach Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży Karoliny Północnej.
Jako przynęty wędkarz użył kałamarnicy (Teuthida).
Oto szczegóły. L. cyanopterus miał 100 cm w samym obwodzie!
Ashman wziął wędkę i wypłynął wgłąb Atlantyku w drugiej połowie sierpnia tego roku. W pewnym momencie za haczyk chwycił gigant z rodziny Lutjanidae (lucjanowate).
Po wyciągnięciu z wody ryba morska trafiła na certyfikowaną wagę, która pokazała 85 funtów (38,56 kilograma). Jeśli chodzi o długość – miała 55,12 cala (140 centymetrów) i 39,37 cala obwodu (100 centymetrów).
Wydział Rybołówstwa Morskiego Departamentu Jakości Środowiska w stanie Karolina Północna ogłosił oficjalnie nowy rekord.
W USA pada rekord za rekordem! Tyle mierzyła wielka łososiowata
Niedawno informowaliśmy też o wyczynie wędkarza z Richfield (hrabstwo Sevier), który nagłośniony został przez redakcję CDA Press. Coeur d'Alene podała, że Kim Anderson złowił ogromnego Salvelinus namaycush (palia jeziorowa), rybę z rodziny Salmonidae (łososiowate).
Okaz pływał w Payette Lake w stanie Utah – wędkarz wyciągnął go ze zbiornika wodnego w połowie lipca tego roku.
Miała 44 cale (około 112 centymetrów).
Warto znać także te rekordy:
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