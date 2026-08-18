Wędkarz złowił giganta, jest nowy rekord. Ryba ważyła tyle, ile dorosły człowiek

Tim Durheim – mieszkaniec Prineville - wypłynął statkiem na głębokie wody. Intuicja podpowiadała mu, że w Pacyfiku czeka na niego ogromny okaz – dlatego postanowił spróbować szczęścia.

Wyprawa Durheima miała miejsce w połowie sierpnia tego roku. Na zachód od Ilwaco natrafił na olbrzymiego marlina pręgowanego (Kajikia audax).

Ile ważył i mierzył osobnik z rodziny żaglicowatych? Szczegóły podał portal Chronline.

Tyle mierzył gigant

Mieszkaniec hrabstwa Crook, po wciągnięciu marlina na pokład kutra, powrócił na brzeg i przetransportował go autem do Departamentu Ryb i Dzikiej Przyrody stanu Waszyngton w Montesano. Tam został on zmierzony i zważony w obecności przedstawiciela biura terenowego agencji.

Werdykt? Ważył blisko 155 funtów (70 kilogramów) i miał ponad osiem stóp długości (czyli około dwa i pół metra) – tyle, ile przeciętny mężczyzna. Oficjalnie potwierdzono ustanowienie nowego rekordu.

Jak zauważyła redakcja zagranicznego portalu – K. audax w lodowatych wodach północnego Pacyfiku to anomalia i ma związek ze zjawiskiem El Niño, które zaburza temperaturę i prądy oceaniczne.

Próbują z całych sił, ale bez rezultatu. Wędkarze z USA wolą udawać, że ta lista rekordów nie istnieje

Przy okazji rekordu, który padł w stanie Waszyngton, warto przypomnieć o tej niechlubnej liście. Zawiera ona legendarne wyczyny sprzed lat (a nawet dekad), których nikt nie może przebić.

Skalnik prązkowany (Morone saxatilis) – 24,38 kg – Robert Price (mieszkaniec Huntingdon) – 1994 r. – Raystown Lake.



Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides) – 5,07 kg – Donald Shade (mieszkaniec Waynesboro) – 1983 r. – Birch Run Reservoir, Adams County.

Rokiel biały (Morone chrysops) – 41,81 kg – Robert Hornstrom (Meadville) – 2002 r. – Conneaut Lake, Crawford County.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

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