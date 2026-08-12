Wielki pstrąg chwycił za haczyk, padł rekord. Tyle mierzył okaz

Ryan Bauman – mieszkaniec Golden Valley – złowił ogromnego pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis). Słodkowodna ryba z rodziny Salmonidae (łososiowate) znajdowała się w Jeziorze Górnym (chodzi o zbiornik wodny, który wchodzi w skład legendarnych pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej).
Ustanowił nowy rekord – co zostało już oficjalnie potwierdzone przez Departament Dzikiej Przyrody stanu Minnesota.
Taką długość miała ryba
Po wyciągnięciu okazu z jeziora Bauman wyjął z plecaka urządzenie służące do dokonywania precyzyjnych pomiarów. Pstrąg (S. fontinalis) miał dokładnie 19,25 cala (prawie 49 centymetrów) – ustalił zagraniczny portal Milve. To mniej więcej tyle, ile mierzy ręka dorosłej osoby.
Po wszystkim powrócił do swojego środowiska naturalnego.
Wędkarze z USA próbują z całych sił, ale nie są w stanie pobić tych rekordów
Poniżej publikujemy przykłady rekordów, które padły w Stanach Zjednoczonych co najmniej kilka dekad temu, a jednak wciąż pozostają niepobite.
Instrukcja (od lewej) – nazwa ryby, waga i wędkarz, a także rok i miejsce połowu:
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