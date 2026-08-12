Wielki pstrąg chwycił za haczyk, padł rekord. Tyle mierzył okaz

Ryan Bauman – mieszkaniec Golden Valley – złowił ogromnego pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis). Słodkowodna ryba z rodziny Salmonidae (łososiowate) znajdowała się w Jeziorze Górnym (chodzi o zbiornik wodny, który wchodzi w skład legendarnych pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej).

Ustanowił nowy rekord – co zostało już oficjalnie potwierdzone przez Departament Dzikiej Przyrody stanu Minnesota.

Taką długość miała ryba

Po wyciągnięciu okazu z jeziora Bauman wyjął z plecaka urządzenie służące do dokonywania precyzyjnych pomiarów. Pstrąg (S. fontinalis) miał dokładnie 19,25 cala (prawie 49 centymetrów) – ustalił zagraniczny portal Milve. To mniej więcej tyle, ile mierzy ręka dorosłej osoby.

Po wszystkim powrócił do swojego środowiska naturalnego.

Wędkarze z USA próbują z całych sił, ale nie są w stanie pobić tych rekordów

Poniżej publikujemy przykłady rekordów, które padły w Stanach Zjednoczonych co najmniej kilka dekad temu, a jednak wciąż pozostają niepobite.

Instrukcja (od lewej) – nazwa ryby, waga i wędkarz, a także rok i miejsce połowu:

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.



Black crappie (Pomoxis nigromaculatus) – 4 lb 3 oz (1,90 kg) – Richard Pino (Covington) – 2000 – Hammond Lake, Tioga County.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth (Bowmanstown) – 1991 – Lehigh Canal, Northampton County.



Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 – Susquehanna River, Lancaster County.



Karp (Cyprinus carpio) – 52 lb (23,59 kg) – George Brown (Saltillo) – 1962 – Juniata River, Huntingdon County.

Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 – Susquehanna River, Lancaster County.



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