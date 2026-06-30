Wędkarze rozkładają ręce. Oto rekordy, których nie są w stanie pobić od lat

Środowisko wędkarskie, które tworzą pasjonaci z całego świata, nieustannie bije nowe rekordy. Sęk w tym, że wiele z nich od lat (ba – dekad!) pozostaje nie do przeskoczenia.

Nic dziwnego – okazy, które wyłowiono, były szczególnie duże.

Nikt nie jest w stanie pobić rekordu z 1924 roku!

Portal AOL (America Online) opublikował listę rekordów, których nikt nie może pobić od dłuższego czasu.

Instrukcja – po lewej znajduje się nazwa ryby, następnie jej waga i wędkarz, który ją złowił. Dalej mamy rok i miejsce połowu.

Largemouth bass – Okoń wielkogębowy (Micropterus salmoides) – 5,07 kg – Donald Shade (Waynesboro) – 1983 – Birch Run Reservoir, Adams County.

Rock bass – Czarniak skalny (Ambloplites rupestris) – 3 lb 2 oz (1,42 kg) – David L. Weber (Lake City) – 1971 – Elk Creek, Erie County.

Smallmouth bass – Okoń małogębowy (Micropterus dolomieu) – 8 lb 8 oz (3,86 kg) – Robert T. Steelman (Havertown) – 1997 – Scotts Run Lake, Berks County.

Striped bass (inland) – Bass pasiasty (Morone saxatilis) – 53 lb 12 oz (24,38 kg) – Robert Price (Huntingdon) – 1994 – Raystown Lake.

Striped bass (marine) – Bass pasiasty (Morone saxatilis) – 53 lb 13 oz (24,41 kg) – Donald J. Clark (Boothwyn) – 1989 – Delaware River, Delaware County.

White bass – Bass biały (Morone chrysops) – 4 lb (1,81 kg) – Robert H. Hornstrom (Meadville) – 2002 – Conneaut Lake, Crawford County.

Bluegill – Samogłów błękitny (Lepomis macrochirus) – 2 lb 9 oz (1,16 kg) – Tom Twincheck (Blairsville) – 1983 – Keystone Lake, Armstrong County.

Common carp – Karp (Cyprinus carpio) – 52 lb (23,59 kg) – George Brown (Saltillo) – 1962 – Juniata River, Huntingdon County

Bullhead – Byczek czarny (Ameiurus melas) – 4 lb 10 oz (2,10 kg) – Ian C. Radler (Palmerton) – 2011 – Beltzville Lake, Carbon County.

Channel catfish – Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin E. Roth III (Bowmanstown) – 1991 – Lehigh Canal, Northampton County.

Flathead catfish – Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 – Susquehanna River, Lancaster County.

Crappie – Crappie czarny (Pomoxis nigromaculatus) – 4 lb 3 oz (1,90 kg) – Richard A. Pino (Covington) – 2000 – Hammond Lake, Tioga County.

Freshwater drum – Bębniarz słodkowodny (Aplodinotus grunniens) – 19 lb 14 oz (9,02 kg) – Tim Rogers (Finleyville) – 1994 – Monongahela River, Washington County.

Muskellunge – Muskalunga (Esox masquinongy) – 54 lb 3 oz (24,58 kg) – Lewis Walker Jr. (Meadville) – 1924 – Conneaut Lake, Crawford County.

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