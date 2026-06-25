Potężna ryba chwyciła za haczyk. Wędkarz wpisany na listę rekordów

Dylan Smith – bo o nim mowa – złowił gigantyczny okaz. Mieszkaniec Idaho Falls (USA) wybrał się nad jezioro Payette, gdzie zanurzył haczyk. W pewnym momencie poczuł, jak wędka kołysze się w jego dłoniach. Poczuł ostre szarpnięcie, dzięki czemu zrozumiał, że ma do czynienia z nie byle jaką rybą.

To już pewne – palia jeziorowa (Salvelinus namaycush), którą wyciągnął z wody, była naprawdę potężna.

Po zmierzeniu wędkarz zaniemówił

Wyczynu tego Smith dokonał na początku maja 2026 roku.

Po złowieniu ryba została dokładnie zmierzona – miała aż 43,25 cala długości (czyli ponad 100 centymetrów).

Departamentu Rybołówstwa i Łowiectwa stanu Idaho potwierdził oficjalnie nowy rekord – podał kwartalnik „Outdoor Life”.

Lista zdumiewających rekordów. Ryby, które w 2025 r. złowili wędkarze, były naprawdę ogromne

Nie tylko w Idaho mieszkają utalentowani wędkarze – jest ich wielu także w stanie Michigan. W 2025 r. ustanowili niewiarygodne rekordy. Oto kilka przykładów:

czerwiec – karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region Michigan.

sierpień – sum płaskogłowy (Pylodictis olivaris), długość 47,80 cali (121,41 cm), rzeka Saint Joseph, hrabstwo Berrien, południowo-zachodni region Michigan.

wrzesień – szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region Michigan.

maj – szczupak pospolity (Esox lucius), długość 48 cali (121,92 cm), Jezioro Michigan, hrabstwo Delta, północny region Michigan. luty – sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga, północny region Michigan. maj – bass słoneczny (Lepomis sp), długość 12,50 cali (31,75 cm), jezioro Sand Lake, hrabstwo Clare, środkowy region Michigan.

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