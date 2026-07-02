Złowił rybę. Sądził, że to „okaz jak każdy inny”. Wędkarz mocno się pomylił

Josh i James Gagne – dwa mieszkańcy Vermont – w drugiej połowie czerwca tego roku wybrali się nad Lake Champlain. Zdecydowali się na metodę trollingu (która polega na ciągnięciu przynęty w sposób imitujący ruch ryby). Żyłka, do której przymocowany był haczyk, miała jedynie cztery i pół kilograma wytrzymałości.

W pewnym momencie na przynętę połasił się szczupak amerykański (Esox masquinongy). I to nie byle jaki! Był naprawdę potężny.

Tego dnia najprawdopodobniej padł rekord stanu, jednak nieoficjalnie – wędkarze nie dochowali bowiem wszystkich procedur.

Tyle ważył i mierzył „rekordowy” okaz

O szczegółach sprawy poinformował kwartalnik „Outdoor Life”.

Przepisy Vermont wymagają, by ryba – po wyciągnięciu ze zbiornika wodnego – zważona została na certyfikowanej wadze. Jej wymiary musi ponadto potwierdzić odpowiedni ekspert.

Problem w tym, że szczupaki amerykańskie muszą być szybko uwalniane do ich środowiska naturalnego, dlatego też wędkarze, po dwóch minutach, wrzucili okaz z powrotem do jeziora Champlain (które znajduje się na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady).

Ile ważyła i mierzyła ryba? Według nieoficjalnych ustaleń miała ponad 18,5 kilograma i około 152 centymetry długości.

Oto rekordy, których nikt nie jest w stanie pobić od dekad!

A teraz ciekawostka – oto rekordy, które padły na terenie USA lata temu, lecz wędkarze wciąż nie są w stanie ich pobić:

Bullhead – sumik czarny (Ameiurus melas) – 4 lb 10 oz (2,10 kg) – Ian C. Radler (Palmerton) – 2011 – Beltzville Lake, Carbon County.

Channel catfish – sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin E. Roth III (Bowmanstown) – 1991 – Lehigh Canal, Northampton County.

Flathead catfish – sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 – Susquehanna River, Lancaster County.

Black crappie (Pomoxis nigromaculatus) – 4 lb 3 oz (1,90 kg) – Richard A. Pino (Covington) – 2000 – Hammond Lake, Tioga County.

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