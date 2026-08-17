Kalendarz nowego roku szkolnego 2026/2027. MEN podało ważne daty

Za dwa tygodnie w placówkach edukacyjnych zabrzmi pierwszy dzwonek i oficjalnie wakacje 2026 dobiegną końca. Z tego powodu uczniowie i nauczyciele coraz częściej myślą o powrocie do szkoły. Choć dla wielu osób perspektywa końca letniego wypoczynku nie jest najradośniejszą wizją, warto już teraz sprawdzić najważniejsze daty. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026/2027.

Kalendarz roku szkolnego 2026/2027. MEN podało kluczowe daty

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczną się 1 września 2026 r. i zakończą 25 czerwca 2027 r. Na dłuższą przerwę od nauki uczniowie będą musieli poczekać kilka miesięcy – na zimowe ferie, które zostaną przeprowadzone z podziałem na trzy tury. Oto harmonogram zimowego wypoczynku:

18 stycznia – 31 stycznia 2027: województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie;

1 lutego – 14 lutego 2027: województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie;

15 lutego – 28 lutego 2027: województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, małopolskie.

Wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 25 do 30 marca (w 2027 r. Wielkanoc przypada na 28 marca). Wakacje oficjalnie rozpoczną się 26 czerwca i zakończą 31 sierpnia. Co ciekawe, jak policzyła redakcja polsatnews.pl, uczniów czeka łącznie 187 dni wolnych (wliczając w to weekendy, święta, ferie i wakacje).

Wiceszefowa MEN o harmonogramie roku szkolnego. „My na to nie mamy wpływu”

O kalendarzu roku szkolnego mówiła w niedawnym wywiadzie dla „Wprost” Katarzyna Lubnauer. – Rok szkolny w Polsce nie jest długi, bo przerw jest sporo. A na nie najczęściej nie mamy wpływu, bo wynikają ze świąt, które mają stałe daty, albo świąt kościelnych, które są ruchome – powiedziała wiceszefowa MEN.

– Czasami nawet śmieszą nas pojawiające się pretensje pod tytułem: „Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało tak rok szkolny, że jest grubo ponad 100 dni wolnych od zajęć”. My na to nie mamy wpływu – zaznaczyła Lubnauer.

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