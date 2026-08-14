TV Republika pod lupą Rady Etyki Mediów. „Wzmacnia rosyjską propagandę”

Agnieszka Pomaska – parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej – i Barbara Nowacka – ministra edukacji narodowej – złożyły skargę do Rady Etyki Mediów w sprawie materiału wyemitowanego pod koniec lipca na antenie stacji Tomasza Sakiewicza. Posłanka udostępniła skan pisma, na którym zacytowany został sporny fragment. „Już ordery odsyłacie, Orzeł Biały w Paczkomacie. Więc oddajcie i rakiety, darmo dane Wam niestety. Choć żerują na szczodrości, nie okażą nam wdzięczności. Gdy rozliczać będziesz PIT-a, dopisz w koszty pasożyta. Ukrainiec w Polsce panem, prawda o tym grozi banem” – to utwór autorstwa Liliany Wiadrowskiej, znanej w sieci jako Polka na Bałkanach.

Autorki skargi wyraziły obawę, że materiał zawiera „treści o charakterze antyukraińskim”. Może on też „wzmacniać przekaz zgodny z narracjami rosyjskiej propagandy”. Co na to Rada Etyki Mediów?

Jest oświadczenie REM. „Telewizja Republika naruszyła dwie zasady”

Skład REM „podzielił przekonanie” posłanki PO i szefowej MEN. „Emitując antyukraiński paszkwil Telewizja Republika naruszyła dwie zasady zapisane w Karcie Etycznej Mediów: zasadę szacunku i tolerancji – czyli poszanowania ludzkiej godności, praw dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia, oraz zasadę wolności i odpowiedzialności” – stwierdził w oświadczeniu przewodniczący Ryszard Bańkowicz.

Według REM „powielanie przez jakiekolwiek polskie media rosyjskiej propagandy ma na celu skłócenie społeczeństw wspierających Ukrainę w jej walce z agresorem”. „Mnożące się w Polsce ataki, werbalne i fizyczne, na obywateli Ukrainy, dorosłych i dzieci są dowodem zarówno podatności części społeczeństwa na nacjonalistyczne slogany, jak i szkodliwości publikacji mogących zachęcać do aktów przemocy wobec mieszkających w Polsce Ukraińców” zaznaczono w piśmie, które opublikowane zostało w czwartek (13 sierpnia).