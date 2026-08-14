Pomysł Morawieckiego pod lupą Mentzena. „Nie ma absolutnie żadnych dowodów, że to zadziała”

Sławomir Mentzen w mediach społecznościowych odniósł się do propozycji Mateusza Morawieckiego na poprawienie demografii. – Weszło 500 plus, potem 500 plus na pierwsze dziecko, 800 plus, mnóstwo tych innych rzeczy, nic nie zadziałało. Od prawie 10 lat dzietność w Polsce leci na twarz, Polaków rodzi się coraz mniej, pieniądze nie wystarczyły. Wlaliliśmy setki miliardów złotych te wszystkie programy prodemograficzne, nic to nie dało – mówił lider Konfederacji.

Mentzen ironizował, że w związku z tym były premier wpadł na pomysł, który jego zadaniem na pewno się uda. – Wiecie co trzeba zrobić, żeby było lepiej? Trzeba dać jeszcze więcej pieniędzy. I mamy program 3 600 plus. To znaczy, żeby przez pierwsze trzy lata zamiast 800 zł dawać rodzicom 3 600 zł za to, że urodziło im się dziecko, od czwartego roku życia znowu 800 zł – opowiadał polityk Konfederacji. Mentzen przypomniał, że dzietność w Polsce spadła do poziomu 1,05.

Mateusz Morawiecki oferuje program 3 600 plus. Sławomir Mentzen drwi

– Morawiecki twierdzi, no taki wykres dodał, że jak tylko dodamy ludziom jeszcze więcej pieniędzy, jak wydamy jeszcze więcej pieniędzy na socjal, to nam dzietność magicznie wzrośnie do poziomu chyba 1,9, czyli prawie dwukrotnie – powątpiewał lider Konfederacji. Mentzen podkreślił, że „oczywiście nie ma absolutnie żadnych dowodów, że to zadziała”.

– Taki wykres w Excelu to sobie absolutnie każdy może wygenerować. Wiemy tylko tyle, że rzeczywiście zachodzi taki efekt, że jak wprowadza się nowy program, to niektórzy ludzie, którzy i tak chcieli mieć dzieci, mają te dzieci tylko troszeczkę szybciej. W zasadzie to jedyne co się zmienia. W 500 plus nie zadziałało, 800 plus nie zadziałało, 3 600 plus również nie zadziała i to jest zupełnie oczywiste – podsumował polityk Konfederacji.

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