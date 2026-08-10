Kolejny transfer do obozu Morawieckiego. Samorządowiec dołącza do Rozwoju Plus

Dominik Gabrysiak ogłosił dołączenie do stowarzyszenia Rozwój Plus, kierowanego przez Mateusza Morawieckiego. Radny powiatu zgierskiego poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. Jego nazwiska nie było na oficjalnej liście członków.

– Przyszłość należy do ludzi, którzy mają szerokie horyzonty, energię do działania i potrafią rozmawiać z każdą stroną. Młodzi. Otwarty samorząd. Współpraca ponad podziałami – napisał Gabrysiak na platformie X.

Samorządowiec zasila projekt Mateusza Morawieckiego

Gabrysiak pełni funkcję radnego powiatu zgierskiego. W latach 2019–2024 był wicestarostą tego powiatu, a mandat sprawował w V, VI i VII kadencji. Jego wejście do Rozwoju Plus poszerza projekt Morawieckiego o przedstawiciela samorządu. Dołączenie polityka ogłoszono kilkanaście dni po publikacji oficjalnego składu stowarzyszenia.

Pod koniec lipca Rozwój Plus ujawniło listę 45 członków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego. Obecność parlamentarzystów i rozpoznawalnych polityków dawnego obozu władzy pokazała, że stowarzyszenie nie jest jedynie luźną inicjatywą, lecz zorganizowanym zapleczem politycznym byłego premiera. Rozwój Plus jest już klubem parlamentarnym.

Rozwój Plus będzie partią polityczną

Kolejnym krokiem ma być powołanie nowej partii. – Teraz, kiedy nasze członkostwo jest martwe, czyli zostaliśmy usunięci całkowicie z Prawa i Sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście taką partię założymy – zapowiedział Morawiecki. Nowe ugrupowanie ma powstać najpóźniej 15 października. Były premier zasugerował również, że jego projekt może z czasem stać się ostatnią szansą na polityczne przetrwanie PiS.

Prezesem stowarzyszenia jest Mateusz Morawiecki, a wiceprezesem Marcin Horała. W jego władzach znaleźli się także Michał Dworczyk, Paweł Jabłoński, Piotr Müller i Krzysztof Szczucki. Do środowiska należą również m.in. Ryszard Terlecki, Waldemar Buda, Łukasz Schreiber oraz Marek Jakubiak.

Wygląda na to, że to nie koniec transferów do nowego ugrupowania. Niewykluczone, że już niebawem do Rozwój Plus dołączy także Krzysztof Sobolewski, który przez lata był wiodącą postacią w PiS.

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