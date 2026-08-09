Morawiecki odszedł z PiS, ale wróci? Polacy nie mają wątpliwości

Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research w najnowszym sondażu zapytała Polaków na zlecenie portalu rp.pl, czy ich zdaniem Mateusz Morawiecki może w przyszłości wrócić do Prawa i Sprawiedliwości. Na tak postawione pytanie negatywnie odpowiedziało 37,7 procent ankietowanych. Przeciwnego zdania było z kolei 22,8 proc. respondentów. 39,5 proc. badanych wybrało natomiast opcję „nie mam zdania”.

– W powrót Mateusza Morawieckiego do PiS częściej wątpią mężczyźni (43 proc.) niż kobiety (33 proc.). Takie zdanie podziela trzech na dziesięciu respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym (29 proc.) i zbliżony odsetek badanych, których dochód przekracza siedem tysięcy ztych netto (28 proc.) – komentował wyniki sondażu wiceprezes agencji badawczej SW Research Piotr Zimolzak.

Mateusz Morawiecki w przyszłości wróci do PiS? Polacy zabrali głos w sondażu

Dodał również, że „częściej niż pozostali powrót byłego szefa rządu do partii Jarosława Kaczyńskiego za niemożliwy uważają osoby z miast o wielkości od 200 tysięcy do 499 tys. mieszkańców (31 proc.)”. Morawieckiego bardziej w Prawie i Sprawiedliwości niż poza widzą osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (23 proc. versus 15,8 proc.). Aż 61,2 proc. nie potrafiło jednoznacznie zabrać głosu w tej sprawie.

Badanie przeprowadzono wśród użytkowników panelu on-line SW Panel od 4 do 5 sierpnia 2026 roku. Analiza objęła grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próbę dobrano w sposób losowo-kwotowy, a jej strukturę skorygowano przy użyciu wagi analitycznej w ten sposób, aby odpowiadała ona strukturze pełnoletnich Polaków pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi zostały uwzględnione zmienne społeczno-demograficzne.

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