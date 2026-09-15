Kto mógłby godnie zastąpić Kaczyńskiego? Elektorat wskazał następcę prezesa PiS

Instytut Badań Pollster – we współpracy z dziennikiem „Super Express” – w dniach 1-2 września przeprowadził badanie, w którym wzięło udział 1008 dorosłych osób.

Ankietowani pytani byli o to, kto – według nich – jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o następcę szefa Prawa i Sprawiedliwości – Jarosława Kaczyńskiego.

2 proc. respondentów wstrzymało się od odpowiedzi. Co zaskakujące – aż 5 proc. wskazało wiceprezesa PiS, którego prokuratura podejrzewa o popełnienie 26 przestępstw. Mowa o przebywającym poza Polską Zbigniewie Ziobrze – byłym ministrze sprawiedliwości.

Kto byłby dobrym wyborem na stanowisko szefa PiS? Elektorat wskazał typy

Według respondentów miejsce Kaczyńskiego zająć mógłby Przemysław Czarnek – kandydat PiS na premiera, były minister edukacji narodowej (otrzymał 31 proc.). Tuż za nim uplasował się Mariusz Błaszczak (28 proc.) – były szef resortu obrony narodowej i szef klubu parlamentarnego. Podium zamknęła Beata Szydło – była premier (16 proc.).

Zaraz za nią znalazł się wiceprzewodniczący ugrupowania – Tobiasz Bocheński, były kandydat PiS na prezydenta stolicy (12 proc.). O połowę mniej głosów od niego zdobył Jacek Sasin – były wicepremier i minister aktywów państwowych (6 proc.). To przedstawiciele tzw. maślarzy, czyli przeciwnicy byłego Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego, który założył własny KP – Rozwój Plus (ich nazwa wzięła się od wpisu Bocheńskiego, który zarzucił rządowi, że w samolotach polskich linii lotniczych używa się niemieckiego masła).

Sondaż zaufania

W pierwszej połowie sierpnia tego roku Centrum Badania Opinii Społecznej publikowało ranking zaufania. Wynikało z niego, że dobre zdanie o prezesie PiS ma zdecydowanie więcej osób niż np. o Czarnku (stosunek 23 do 19 proc.).

Więcej punktów procentowych od obu polityków zdobył zaś Morawiecki (28 proc.).

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