Kaczyński odzyskuje kolejnego polityka. Porzucił Morawieckiego po dziewięciu dniach

Marcin Jakóbczyk rezygnuje z udziału w klubie Rozwój Plus w Radzie Miasta Lublin. Samorządowiec, który stanął na czele nowej formacji zaledwie dziewięć dni wcześniej, ogłosił powrót do klubu Prawa i Sprawiedliwości.

O zmianie decyzji miała przesądzić bezpośrednia rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim. – W ostatnich dniach odbyłem osobistą rozmowę z panem prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Była to długa, owocna i merytoryczna rozmowa – powiedział Jakóbczyk podczas krótkiego briefingu.

Radny wyjaśnił, że po spotkaniu i ponownym przemyśleniu sytuacji postanowił kierować się „jednością prawicy i dobrem państwa polskiego”. Zapowiedział rezygnację z prac w klubie Rozwój Plus, potwierdził pozostanie w PiS i powrót do miejskiego klubu tej partii. Nie odpowiadał na pytania dziennikarzy.

Jakóbczyk mówił „Wprost” o „drugim płucu” prawicy

Jeszcze 9 września Jakóbczyk wspólnie z Radosławem Skrzetuskim, Elżbietą Boczkowską i Eugeniuszem Bielakiem opuścił klub PiS w Radzie Miasta Lublin. Czworo samorządowców utworzyło klub Rozwój Plus i przystąpiło do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego.

W rozmowie z „Wprost” nowy przewodniczący przekonywał, że radni nie zamierzają rezygnować z członkostwa w PiS. Chcieli jednak działać w osobnym klubie i prezentować inny sposób prowadzenia lokalnej polityki.

– Nie chcemy opuszczać absolutnie Prawa i Sprawiedliwości, natomiast jako klub też chcemy działać inaczej – mówił Jakóbczyk. Przyznawał, że z partyjnych struktur docierały głosy działaczy oczekujących zmiany języka i sposobu działania. Przekonywał również, że na prawicy należy pokazać „drugie płuco”.

Samorządowiec ujawnił „Wprost”, że bezpośrednio po ogłoszeniu powstania klubu otrzymał wiadomości od osób zainteresowanych budowaniem struktur Rozwoju Plus w innych gminach. Deklarował też otwartość na kolejnych lubelskich radnych. Powstanie klubu nie zostało wcześniej uzgodnione z regionalnym kierownictwem PiS.

Kilka dni później pojawiły się wnioski o wykluczenie rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości.

Po powrocie Jakóbczyka klub Rozwój Plus w lubelskiej radzie będzie liczył trzy osoby. To już kolejny transfer powrotny do PiS. Wcześniej klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego opuścił poseł Sławomir Skwarek. On również został wybrany z województwa lubelskiego. Polityk wrócił na razie do klubu PiS, ale nie przesądził jeszcze o ponownym wstąpieniu do partii.

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