Morawiecki „łowi” w samorządach. Odważna zapowiedź polityka formacji byłego premiera

Prezydent Świętochłowic Daniel Beger ma dołączyć do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego – ustaliła Wirtualna Polska. Oficjalne potwierdzenie ma nastąpić jeszcze w piątek 11 września. W przyszłym tygodniu do Rozwoju Plus mają dołączyć kolejni samorządowcy, w tym jeden prezydent. – Dołączają do nas setki osób, wkrótce będą pierwsze kluby w sejmikach – powiedział jeden z polityków formacji Morawieckiego.

Informatorzy z Rozwoju Plus podkreślają, że „są wśród nich również ci, którzy nie chcą wiązać się z PiS, szukają czegoś innego, nowego i dlatego chcą współpracować” ze stowarzyszeniem byłego premiera. Morawiecki na 26 września planuje w Tomaszowie Mazowieckim Ogólnopolskie Forum Samorządowe. Jednym z uczestników ma być właśnie Beger. W wydarzeniu mają wziąć także udział prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak, włodarz Sieradza Paweł Osiewała i prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

Mateusz Morawiecki rozwija swoje stowarzyszenie. Dołączy prezydent Świętochłowic Daniel Beger?

Wszystkich trzech łączy to, że w ostatnim czasie dołączyli do Rozwoju Plus, podobnie jak włodarz Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko. Do stowarzyszenia Morawieckiego niedawno dołączyło również czworo radnych Rady Miasta Lublin, którzy opuścili klub PiS. To Marcin Jakóbczyk, Radosław Skrzetuski, Elżbieta Boczkowska oraz Eugeniusz Bielak. Inne nazwiska, które zdecydowały się na zmianę partyjnych barw to wicestarosta powiatu zgierskiego Dominik Gabrysiak.

Do byłego szefa rządu dołączył też senator Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Majer. Współpracę podjęła również poznańska radna Klaudia Strzelecka oraz 10 wójtów i burmistrzów z regionu Zagłębia Miedziowego. Morawieckiego wybrały także osoby, które nie są na pierwszych stronach gazet. Chodzi o pracowników biura prasowego PiS.

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