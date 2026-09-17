Ta decyzja szefowej MEN wystarczyła. Rodzice chętniej posyłają dzieci do prywatnych szkół

Wiceszefowa MEN – Katarzyna Lubnauer wskazywała swego czasu, że w związku z rozwojem technologii ocenianie pracy własnej ucznia, wykonanej bez nadzoru, jest pozbawione sensu, bo młode pokolenie z łatwością może wyręczać się nowoczesnymi technikami.

Stąd też na początku kwietnia 2024 roku weszło rozporządzenie, zgodnie z którym w klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciele nie zadają prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątek stanowią prace dotyczące usprawniania motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni. Zaś w klasach IV-VIII szkoły podstawowej uczniowie nie mają obowiązku wykonywania prac domowych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie jest oceniane.

Jak przypomniał „Dziennik Gazeta Prawna”, dotyczy to wyłącznie szkół publicznych – w prywatnych nauczyciele mogą zadawać prace domowe do woli. Tego zresztą oczekują od nich rodzice, którzy przed zapisaniem do danej placówki dziecka dopytują, czy zleca się w nich uczniom zadania do wykonania w czasie wolnym, by utrwalić zdobytą wiedzę. Jeśli tak, są skorzy za to zapłacić.

Ekspert nie pozostawił złudzeń. „Skala byłaby znacznie większa”

Redakcja „DGP”, która powołała się na eksperta – mec. Roberta Kamionowskiego – podała, że dzięki temu, iż zakaz obowiązkowych prac domowych nie tyczy się prywatnych szkół, stały się one dla rodziców atrakcyjniejszą opcją. „Przenoszą pociechy z placówek samorządowych do prywatnych” – czytamy.

– Skala byłaby znacznie większa, gdyby sieć prywatnych podstawówek była większa niż obecnie i funkcjonowała w małych miejscowościach – ocenił specjalista ds. prawa oświatowego i radca prawny.

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