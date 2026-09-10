Sondaż. KO wygrywa, PiS daleko w tyle. Jest jedno zaskoczenie

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku września, zwyciężyłaby je Koalicja Obywatelska. W najnowszym sondażu Opinii24 ugrupowanie Donalda Tuska uzyskało 31,4 proc. poparcia. To wzrost o 1,1 punktu procentowego w porównaniu z sierpniem.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 17,5 proc. Choć oznacza to niewielki wzrost – o 0,3 punktu procentowego – jest to drugi najgorszy rezultat partii Jarosława Kaczyńskiego w ciągu ostatniego roku.

Jak podaje „Gazeta Wyborcza” badanie przeprowadzono w czasie kolejnych doniesień dotyczących afery Zondacrypto. Ujawniane zeznania i informacje ze śledztwa dotyczą między innymi wpłat na fundacje związane z politykami PiS oraz Konfederacji.

Konfederacje tracą poparcie

Największy spadek odnotowała Konfederacja Wolność i Niepodległość. Ugrupowanie, które w sierpniu mogło liczyć na 15,3 proc. głosów, obecnie uzyskało 12,6 proc. Oznacza to stratę 2,7 punktu procentowego.

Spadło również poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna – z 9 do 6,9 proc. Bez zmian pozostał wynik Lewicy, na którą chce głosować 7,2 proc. respondentów.

Powyżej progu wyborczego znalazłby się także Rozwój Plus. Powstające ugrupowanie Mateusza Morawieckiego uzyskało 5,7 proc., wobec 5,3 proc. miesiąc wcześniej.

Trzy partie znalazłyby się poza Sejmem. Razem otrzymało 4,2 proc., PSL – 2,2 proc., a Polska 2050 – zaledwie 1,4 proc. Odpowiedzi nie potrafiło wskazać 10,4 proc. ankietowanych.

Prawica z przewagą nad KO i Lewicą

Łączne poparcie PiS oraz obu Konfederacji wynosi 37 proc. Po dodaniu wyniku Rozwoju Plus szeroko rozumiany blok prawicowy osiąga 42,7 proc.

KO i Lewica mogą natomiast liczyć łącznie na 38,6 proc. Głosy oddane na PSL, Polskę 2050 oraz Razem – jeśli ugrupowania te startowałyby samodzielnie i nie przekroczyły progu – zostałyby rozdzielone pomiędzy partie wchodzące do Sejmu. W takim wariancie przedstawione wyniki mogłyby zapewnić prawicy większość mandatów. Do przesądzenia tego potrzebna byłaby jednak szczegółowa symulacja uwzględniająca wyniki w poszczególnych okręgach.

Udział w wyborach zadeklarowało 75 proc. badanych. Najwyższą mobilizację odnotowano wśród mężczyzn – 82 proc. – oraz osób z wyższym wykształceniem, spośród których do urn zamierza pójść 84 proc.

Sondaż Opinii24 przeprowadzono od 7 do 9 września na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski, metodami CATI i CAWI.

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