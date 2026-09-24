Polacy wskazali głównego lidera prawicy. Jedno nazwisko deklasuje

W lipcu doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki i jego otoczenie nie podporządkowali się ultimatum, które postawił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS domagał się, aby politycy jego ugrupowania podpisali oświadczenia, w których zadeklarują, że nie będą działać w ramach wewnątrzpartyjnych organizacji. Mateusz Morawiecki założył Klub Parlamentarny Rozwój Plus, do którego obecnie należy 40 posłów.

Koalicja rządząca rozegrała PiS i Rozwój Plus? „Próba pogłębienia konfliktu”

Kilka dni temu PiS i Rozwój Plus walczyły o stanowisko wicemarszałka Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość wystawiło jako kandydata Marcina Ociepę, a Rozwój Plus – Marcina Horałę. Ostatecznie więcej głosów zdobył drugi z polityków. O to, jaki cel mogła mieć koalicja rządząca, popierając kandydata Rozwoju Plus, został zapytany prof. Antoni Dudek.

— To oczywista próba pogłębienia konfliktu PiS i Rozwoju Plus. Najbliższe dni pokażą, jak bardzo udana — będzie to zależeć od poziomu gwałtowności wzajemnych ataków polityków obu formacji oraz reakcji podzielonego przez nich dawnego elektoratu PiS — powiedział politolog w rozmowie z „Faktem”.

Kto jest głównym liderem prawicy? Pierwsze miejsce bezkonkurencyjne

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” Polki i Polacy zostali zapytani, kto jest głównym liderem prawicy. 55 proc. wskazało prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, a 26 proc. – prezydenta Karola Nawrockiego.

Dla 7 proc. ankietowanych to Mateusz Morawiecki zasługuje na wspomniany tytuł, a po 5 proc. głosów w tym zestawieniu uzyskali – Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun. 2 proc. ankietowanych wskazało w tym kontekście inne nazwisko. W wynikach nie zostały uwzględnione osoby niezdecydowane.

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