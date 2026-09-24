Fiasko referendum przeciw Trzaskowskiemu? „Warszawiacy twardo go obronią”

Referendum w sprawie Rafała Trzaskowskiego wchodzi w decydującą fazę. Organizatorzy do poniedziałku 28 września muszą dostarczyć odpowiednią liczbę podpisów. Na razie nie wiadomo, czy ten warunek uda się spełnić.

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Maciej Wilk, który stoi za inicjatywą, zapewnia, że zebrano już „grubo ponad 100 000 podpisów”. Konkretnej liczby jednak nie ujawnia. Powód? Organizatorzy tłumacza, że nie chcą, aby osoby zaangażowane w akcję przedwcześnie uznały, że cel został osiągnięty.

„Powiem tylko tyle: przed nami wielka szansa na wynik, który malkontentów wprawi w prawdziwe osłupienie. Ale na tym etapie wciąż nic nie jest jeszcze przesądzone. Wszystko zależy od naszej mobilizacji i współdziałania przez te końcowe 7 dni. Damy radę” – zapowiadał Maciej Wilk w mediach społecznościowych.

Zgodnie z przepisami należy zebrać co najmniej 132 tys. ważnych podpisów. W praktyce musi być ich więcej, ponieważ część może zostać odrzucona podczas weryfikacji.

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Do inicjatywy Macieja Wilka dystans zachowuje obóz rządzący. Poseł KO Mariusz Witczak przekonuje, że „nie należy lekceważyć żadnego żywiołu społecznego, wszystko trzeba traktować z respektem, ale gdyby miał obstawiać, choć nie jest warszawiakiem, to nie widzi takich emocji, żeby spróbować uruchomić referendum”. – W mojej ocenie warszawiacy bardzo twardo obronią Rafała Trzaskowskiego – stwierdził polityk w rozmowie z Gazeta.pl.

Podobne obserwacje ma Magdalena Biejat. – Na razie czekamy czy inicjatorzy w ogóle zbiorą podpisy. Rzeczywiście widuję ich na ulicach miasta i nie zaobserwowałam zbyt dużego zainteresowania podpisywania się pod tą zbiórką – oceniła polityczka Lewicy. – Nawet jeśli się uda zebrać podpisy, to następny etap to przekonać warszawiaków, żeby odwołali prezydenta, który jest bardzo popularny – dodała.

Inicjatywa nie zyskała dotąd oficjalnego poparcia partii politycznych. Macieja Wilka wsparli jedynie Grzegorz Braun oraz Janusz Korwin-Mikke. – Czekamy na komunikaty ze strony organizatorów czy wymagana liczba podpisów została zebrana. Jeśli tak, to z dniem ogłoszenia tego faktu przystępujemy do kampanii referendalnej – zapewnia poseł PiS Sebastian Kaleta.

On sam wniosek podpisał. Zrobili to również m.in. poseł Jarosław Krajewski oraz były poseł i Paweł Lisiecki.

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